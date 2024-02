Zware nacht was het waard voor Michael van Gerwen: z'n kinderen ogen dolgelukkig in Disneyland

Michael van Gerwen is in Disneyland Parijs om wat quality time met zijn gezin door te brengen. De Nederlandse darter deelde zondagmiddag kiekjes vanuit het pretpark, waar vooral z'n kinderen straalden van geluk.

Voor veel kinderen is er geen magischer plek op aarde dan Disneyland. Alle cartoonhelden die ze op televisie zien, komen daar tot leven. Logisch ook dat Van Gerwen z'n vrouw Daphne en kinderen Zoë en Mike er mee naartoe neemt.

Het kostte Van Gerwen wel een lekkere nacht slaap, want vrijdagmiddag vertrokken ze al richting de Franse hoofdstad. Een paar uur eerder had de darter nog in Berlijn de tweede speelavond van de Premier League Darts gewonnen. Hij zei toen al dat hij zo snel mogelijk weg wilde om de reis naar Disneyland te kunnen beginnen.

Zoontje Mike wilde natuurlijk met Mickey Mouse op de foto. Dochter Zoë staat met een lach van oor tot oor met een Disney-prinses op de foto. De kenmerkende Mickey Mouse-oren die toeristen daar vaak opzetten, laat Van Gerwen zelf achterwege. Maar als zijn kinderen blij zijn, dan is hij als vader dat zeer waarschijnlijk ook.

Geen Players Championship

Omdat z'n kinderen waarschijnlijk carnavalsvakantie hebben, kan het gezin Van Gerwen lang in Parijs blijven. Om die reden heeft Van Gerwen zich ook afgemeld voor de eerste twee Players Championships van komende week. Hij hoeft donderdagavond pas weer te darten in de Premier League Darts. Dan is Peter Wright zijn tegenstander in de eerste ronde in Glasgow.

