Charles Leclerc duikt met vriendin op bij concert Taylor Swift en wordt door haar uitzinnige fans beloond

Formule 1-coureur Charles Leclerc en zijn vriendin Alexandra Saint Mleux laten zich niet zo heel vaak samen zien, maar voor een concert van Taylor Swift maakten de twee graag een uitzondering.

De immens populaire Swift was eerder deze maand nog in Amsterdam en staat deze week in Milaan. Daar treedt de Amerikaanse zangeres op in het stadion van AC Milan en Inter. Ook zondagavond geeft ze nog een show, daarna vertrekt ze naar Duitsland.

De 26-jarige Leclerc en zijn vijf jaar jongere vriendin wonen in Monaco en zagen hun kans schoon om Swift zaterdagavond zo'n 300 kilometer verderop aan het werk te zien. Dat ging bepaald niet onopgemerkt voorbij, want sociale media stroomden vol met berichten van mensen die de twee hebben gespot.

Saint Mleux had een speciale jurk aangetrokken voor het evenement en dankte ontwerper Antoine Guérin voor zijn creatie. Leclerc, dit seizoen niet erg op dreef in zijn Ferrari, hield het wat eenvoudiger met een wit t-shirt en een blauw overhemd.

Swifties

Zoals gezegd is Swift bijzonder populair en haar volgelingen noemen zichzelf Swifties en maken massaal allerlei armbandjes. Dat weet Leclerc nu ook, want aan het einde van de avond bleek de Monegask een flinke verzameling te hebben ontvangen. Van zijn pols tot halverwege zijn elleboog was zijn arm bedekt met de creaties.

"De Swifties zijn erg gul voor ons geweest", laat Leclerc lachend weten. "We hebben het geweldig naar ons zin gehad."

De arm van Charles Leclerc. © Instagram Charles Leclerc