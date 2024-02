Charles Leclerc treurt om vertrek Carlos Sainz bij Ferrari: 'Zie hem vaker dan familie'

Charles Leclerc krijgt in 2025 bij F1-team Ferrari een levende legende als teamgenoot: Lewis Hamilton. Inmiddels heeft de Mercedes-coureur daar al wat over gezegd en ook Carlos Sainz, die het veld moet ruimen bij het rode team, liet zich erover uit. Maar hoe denkt Leclerc erover?

De Monegask, die in 2023 een matig seizoen had en slechts vijfde werd in de eindstand, heeft donderdag voor het eerst over de situatie gesproken. Hij vindt het vooral jammer dat hij Sainz niet meer dagelijks in de paddock en in de fabriek gaat zien. "We hadden een hele bijzondere band", aldus Leclerc tegen Daily Mail. "We zijn ook buiten de racebaan vrienden. We hebben veel mooie momenten beleefd samen. Ik zie hem vaker dan familieleden, want de F1-kalender bestaat nu uit maar liefst 24 raceweekenden."

Wereldkampioen worden

Zijn ambities voor 2024 zijn niet gering: Leclerc wil wereldkampioen worden. "Ik doe het niet voor plek twee. We zijn altijd optimistisch, we proberen het maximale eruit te halen. Red Bull had in 2023 een grote marge ten opzichte van ons. Dat gat moeten we zo snel mogelijk repareren. Daar gaan we alles aan doen."

Ferrari's nieuwe auto

Ferrari laat op 11 februari de nieuwe auto zien, waarmee Leclerc zijn stoute plannen waar moet maken. "We zijn al maanden geleden begonnen met de ontwikkeling daarvan", aldus Leclerc. "Eerst deden we dat met een simulator in Maranello, toen kwamen de eerste fysieke onderdelen. Gisteren zag ik de auto voor het eerst in het geheel. De verf ontbrak nog hier en daar."