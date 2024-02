Formule 1 | GP Mexico 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Mexico staat op 27 oktober op het programma. De race wordt verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Max Verstappen won hier al vijf keer. Zijn teamgenoot Sergio Pérez rijdt een thuisrace. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

De Grand Prix van Mexico is qua bezoekersaantallen al jaren een van de best bezochte weekenden van het Formule 1-kampioenschap. Honderdduizenden enthousiaste Latino's komen hun favoriete coureurs aanmoedigen. Met name Red Bulls Sergio Pérez kan op hun steun rekenen. Hij zou dit seizoen de eerste Mexicaan ooit kunnen worden die de GP in Mexico-Stad wint.

Helaas eindigde de race in 2023 voor Pérez al vroegtijdig door een botsing met Leclerc tijdens de start van de GP. Max Verstappen begon vanaf de derde positie maar kon de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz al snel inhalen. Hij behield de leiding tot het einde van de race. Lewis Hamilton vocht met Leclerc om de tweede plaats, en wist deze te bemachtigen na een herstart. Leclerc eindigde als derde.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Autódromo Hermanos Rodríguez

Oorspronkelijk werd het circuit in Mexico-Stad het Magdalena Mixhuca circuit genoemd. Nadat thuisrijder Ricardo Rodríguez in 1962 verongelukte tijdens de kwalificaties voor de GP van dat jaar werd er zestien jaar geen GP gehouden in Mexico. Bij de terugkeer van de F1 werd het circuit hernoemt naar de broers Ricardo en Pedro Rodríguez.

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez worden 71 rondes gereden met een lengte van 4,304 kilometer. Het circuit heeft zeventien bochten en twee DRS-zondes. In totaal wordt er een afstand van 305,354 kilometer afgelegd. De snelste ronde ooit op het circuit werd in 2021 gereden door Valtteri Bottas. Hij zette een tijd neer van 1:17,774.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez © Formula1.com

Programma GP Mexico 2024

Het raceweekend in Mexico-Stad start dit seizoen op 25 oktober 2024. Het is de twintigste race op de F1-kalender. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Mexico met Nederlandse tijden.