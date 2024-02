Formule 1 | GP Oostenrijk 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk komt Max Verstappen in actie op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij won hier al vier keer. Dit seizoen wordt er net als vorig jaar ook een sprintrace verreden. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Sinds 2014 is de Grand Prix van Oostenrijk weer onderdeel van het Formule 1-kampioenschap. Na 2003 werd het circuit in Spielberg, dat toen nog de naam A1-Ring had, niet meer gebruikt voor de F1. In 2011 investeerde Red Bull in de vernieuwing van het circuit en de terugkeer van de Grand Prix.

Vorig seizoen was Max Verstappen in Oostenrijk in alle onderdelen van het programma de snelste. Hij won de sprintrace én de Grand Prix. Charles Leclerc eindigde de race als tweede en haalde daarmee de 800e podiumplek voor Ferrari binnen. Sergio Pérez werd derde.

Tijdens de race bleken veel coureurs moeite hebben met de tracklimits. De FIA deelde ruim na de race uiteindelijk twaalf extra straffen uit bovenop de straffen die al eerder bekend waren voor het buiten de baan rijden.

De Red Bull Ring

Het circuit in Spielberg werd in 1969 gebouwd onder de naam Österreichring. In 1995 werd het circuit verbouwd en ingekort. Het kreeg de naam A1 ring. Nadat het circuit gesloten werd in 2003 werd het in 2011 heropend onder de naam Red Bull Ring.

De Red Bull Ring heeft een lengte van 4,318 kilometer. Het circuit bevat tien bochten en drie DRS-zones. Er worden 71 rondes gereden. In totaal wordt er dus een afstand van 306,452 kilometer afgelegd. De snelste raceronde ooit op het circuit werd in 2020 gereden door Carlos Sainz. Hij klokte toen 1:05,619.

De Red Bull Ring © Formula1.com

Programma GP Oostenrijk 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in Oostenrijk. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer een half uur, met een uitloop tot een uur.

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.