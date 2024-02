Formule 1 | GP Spanje 2024: Max Verstappen keert terug op het circuit van zijn eerste overwinning

De Grand Prix van Spanje wordt op 23 juni 2024 verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een bijzonder circuit voor Max Verstappen. Hij veroverde hier in 2016 zijn allereest Formule 1 zege. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

De Spaanse Grand Prix is een van de oudste Grands Prix ter wereld die nog steeds op het Formule 1-programma staat. De GP werd voor het eerst gehouden in 1913, nog voor de eerste wereldoorlog. Sinds 1991 wordt het Circuit de Barcelona-Catalunya gebruikt voor de race. Dit circuit zal na seizoen 2024 nog maar één keer de GP van Spanje verwelkomen. Vanaf 2026 zal de race plaatsvinden op een nieuw circuit bij Madrid.

De GP van Spanje in 2023 begon met een felle strijd om de leiding tussen Carlos Sainz en Max Verstappen in bocht één. Lando Norris en Lewis Hamiltion raakten elkaar, waardoor Norris al in ronde twee zijn voorvleugel moest vervangen. Verstappen behield de leiding tot het einde van de race. Lewis Hamilton en George Russell eindigden respectieveltijk als tweede en derde.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is in de loop der tijd meerdere malen aangepast. Zo werd in 2021 bocht tien minder scherp en juist meer vloerend gemaakt. De meest recente verandering werd vorig jaar gemaakt. De chicane van bocht 14 en 15 wordt niet meer gebruikt, waardoor de snelle bocht 13 weer terug komt.

In de GP van Spanje worden 66 rondes gereden met een lengte van 4,657 kilometer. In totaal wordt er een afstand van 307,236 kilometer afgelegd. De snelste ronde ooit op het circuit werd vorig seizoen gereden door Verstappen. Hij reed een tijd van 1:16,330.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya © Formula1.com

Programma GP Spanje 2024

Het raceweekend in Barcelona start op 21 juni 2024. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Spanje.