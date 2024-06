Lando Norris is Max Verstappen te snel af bij kwalificatie Grand Prix van Spanje

Max Verstappen begint zondag vanaf P2 aan de Grand Prix van Spanje. In Barcelona was Lando Norris in zijn McLaren de snelste. Lewis Hamilton pakte P3.

In Q1 namen we afscheid van Albon, Tsunoda, Zhou, Magnussen en Sargeant. In Q2 was Lewis Hamilton niet te spreken over de gebruikte softs die onder zijn Mercedes waren gelegd. Hij mopperde over de boordradio en zocht de pitstraat op voor een ander setje. De switch pakte precies uit hoe hij wilde. De zevenvoudig wereldkampioen meldde zich prompt vooraan in de tijdenlijst (P2 in Q2).

Verstappen klokte de snelste tijd in Q2. Dit waren de vijf afvallers: Alonso, Bottas, Hülkenberg, Stroll en Zhou.

Q3

Na de eerste runs van de derde sessie bleek Verstappen met 1.11,673 de beste ronde te hebben gereden. Dit circuit, dat veel van de banden vergt, ligt hem goed, zo bleek al vaker. Zijn slotronde, waarin hij onder zijn vorige tijd dook, leek niet te evenaren te zijn, maar toen moest Norris nog zijn laatste lap afronden. En de Brit flikte het. "Let's go!", zo juichte hij over de boordradio.

Grand Prix van Spanje

De kwalificatie is in Barcelona zo mogelijk nog belangrijker dan op andere circuits. Bij 24 van de 33 vorige races op dit circuit won de polesitter. Dat is het hoogste percentage (73 procent) van races die minstens vijfmaal zijn gehouden. Verstappen heeft de race driemaal gewonnen, waaronder in 2016, bij zijn debuut voor het team Red Bull.

In 2023 beleefde de drievoudig F1-wereldkampioen het perfecte weekend in Barcelona. Bij alle onderdelen was hij de beste: starten van pole, elke ronde aan de leiding en winnen mét de snelste raceronde.

Tijdschema

Bekijk hieronder het tijdschema van het raceweekend in Spanje.