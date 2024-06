Max Verstappen blij met agressieve strategie in Spanje: 'Dat heb ik goed gedaan'

Max Verstappen moest er hard voor werken, maar hij kwam zondag als eerste over de lijn tijdens de GP van Spanje. Na afloop zei de Nederlandse Formule 1-coureur dat hij blij was met de agressieve strategie van zijn team.

Het werd weer spannend tot het einde, net als een maand voor de race in Spanje in Imola (Italië). Alleen hield Verstappen dit keer genoeg ruimte op Lando Norris om de zege iets eerder dan de laatste ronde veilig te stellen. Dat kwam mede door de strategie van zijn ploeg Red Bull Racing.

'Dat betaalde zich uit'

"Ik moest er hard voor werken", zei Verstappen na afloop van zijn gewonnen race in het flashinterview. "De race werd beslist in het begin. Ik pakte de leiding en kon daarna goed managen." Wel zag hij in de slotfase Norris steeds dichterbij komen. "McLaren was erg snel, maar wij deden alles goed. We reden een agressieve strategie en dat betaalde zich uit."

'Dat heb ik goed gedaan'

Norris kon na afloop ook niet anders dan de credits aan Verstappen en zijn team geven. "Ze hebben het klusje weer geklaard", zei de coureur die tweede werd. Wel gaf hij zichzelf behoorlijk de schuld van dat hij de race niet won. Maar volgens Verstappen was dat nooit gelukt. "Dé omschrijving van deze race, is bandenmanagement. Dat hebben ik en mijn team heel goed gedaan", zei Verstappen.

Verrassende start George Russell

De start was nog het verrassendst van de hele race. Norris en Verstappen vochten vanaf de eerste startrij voor de koppositie na de eerste bocht, maar hielden geen rekening met George Russell. De Mercedes-coureur kwam buitenom langs de twee kemphanen en pakte brutaal de leiding.

'Verloor wat momentum'

"Ik moest hard werken bij de start", analyseerde Verstappen die openingsfase van de race. "Ik verloor wat momentum omdat ik op het gras kwam. Toen kwam Russell er langs, maar gelukkig kon ik hem terugpakken later."