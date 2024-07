Max Verstappen krijgt broodnodige upgrade in Hongarije: 'We staan achter op twee teams'

De absolute dominantie die Red Bull begin dit seizoen had, is het op dit moment kwijt. Met name McLaren lijkt het team van Max Verstappen te zijn voorbijgestreefd. Gelukkig voor de wereldkampioen kan hij voor de Grand Prix van Hongarije nieuwe updates verwachten aan zijn bolide.

De voorsprong van Red Bull Racing en Max Verstappen is in beide kampioenschappen behoorlijk groot. Toch verlopen de laatste Formule 1-races niet zoals het team zou willen. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan om die reden niet wachten tot de updates in Hongarije het team verder vooruit helpen. "Voor ons komt het er nu op neer dat alles perfect moet zijn om te winnen. We mogen geen kleine fouten meer maken", aldus de adviseur tegenover het Duitse Speedweek.com.

Max Verstappen deelt heftig geheim na beruchte crash met Lewis Hamilton: 'Het was zo erg' Max Verstappen had in 2021 veel last van zijn crash met Lewis Hamilton op Silverstone. De Nederlander leek de volgende race meteen weer de oude, maar hij onthult nu jaren later dat hij maanden last van zijn zicht had.

Broodnodige upgrade

Tijdens de afgelopen Grand Prix op Silverstone werd pijnlijk duidelijk dat het team kampt met een gebrek aan snelheid. Pas in de slotfase van de race kwam Verstappen bovendrijven, terwijl hij eerder door meerdere coureurs werd ingehaald. Marko: "Godzijdank komt er in Boedapest een upgrade aan. We hopen dat we daarmee weer een stap naar voren kunnen zetten."

Met nog twee races te gaan voor de zomerstop ziet Marko dit als het ideale moment om de RB20 van updates te voorzien. "Boedapest is een langzaam circuit en Spa is een van Max' favoriete circuits. Hij is daar altijd uitzonderlijk goed geweest", gaat Marko verder. "Maar één ding is zeker: de upgrade moet werken. In de basis staan we achter McLaren en, als je naar de race in Engeland kijkt, ook achter Mercedes. "

Niet meer de snelste auto

Verstappen is niet meer zo dominant zoals eerder het geval was, daardoor moet alles kloppen om races te kunnen winnen. Voor de titelaspiraties van de Nederlander is er gelukkig één meevaller. "Natuurlijk helpt het ons dat de tegenstander van Red Bull om de beurt bovenaan staan, maar daar kunnen we niet op vertrouwen. Ik denk ook dat Ferrari niet meer meespeelt", voorziet Marko.

"We moeten weer op eigen kracht kunnen winnen, dat is het doel", gaat de 81-jarige Oostenrijker verder. "Er wachten nog twaalf races en we kunnen er niet op vertrouwen dat er altijd anderen achter ons en nu ook voor ons staan. We kunnen niet altijd daarvan profiteren."