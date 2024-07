Red Bull presenteert hypercar RB17: imposante topsnelheid, duizelingwekkende prijs

Red Bull heeft zijn langverwachte eerste hypercar gepresenteerd: de RB17. Kenners van F1 zullen die naam herkennen. Max Verstappen reed namelijk eerder zijn races in de RB16 en RB18. Het getal 17 ontbrak, want die was gereserveerd voor dit project.

Red Bull presenteerde de flitsende vierwieler tijdens het Goodwood Festival of Speed te Engeland. De meerdaagse autoshow trekt ook grote namen uit de racewereld aan. Zondag zijn Max Verstappen en zijn teamegenoot Sergio Pèrez present. Red Bull-teambaas Chris Horner gaat dan een oude wagen van de renstal besturen. Maar vrijdag was het moment gekomen om de RB17 te laten zien.

Hypercar

Red Bull werkte een paar jaar aan de hypercar. Er is plek voor twee personen in de wagen, die wordt aangedreven met 1200 paardekracht die wordt geleverd door de 4,5-liter V-10 motor. De topsnelheid is volgens Motor1 350 kilometer per uur. Er worden 50 exemplaren van de RB17 gemaakt en die waren al voordat ze uit de fabriek rolden allemaal verkocht.

Volgens TopGear kost het hebbedingetje 5 miljoen Pond, rond ed 6 miljoen Euro.

A work of art 🧑‍🎨 #RB17 pic.twitter.com/8hW5s8VNBW — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 12, 2024

Max Verstappen

Bij het ontwerpen van de RB17 hield Red Bull geen rekening met de wetten en regels die gelden op openbare wegen. Daar mag je met de auto dan ook niet op rijden. Dat was wel het geval met een sportwagen van Red Bull, Valkyrie. “Max reed ook regelmatig met de Valkyrie, hij heeft zelf ook zo’n wagen", zei Horner over de rol van Verstappen en Perez tegen Motorsport "Of ze ook zo’n wagen willen kopen is aan hen, maar we zullen ze zeker inzetten in de test- en ontwikkelingsfase."

RB17

De grote man achter de ontwikkeling van de hypercar is Adrian Newey, die Red Bull na dit seizoen verlaat. Hij legt uit waarom deze naam is gekozen: "De reglementen veranderden en we moesten in 2021 met de auto van 2020 racen, in aangepaste vorm. De RB17 als Formule 1-auto is dus nooit gebouwd, want toen we de auto van '22 maakten, werd die de RB18 genoemd. Dus 17 was altijd een ontbrekend nummer." Dat zei hij in de podcast Talking Bull.

Jos Verstappen

Jos Verstappen, de vader van Max, zou ook op zondag in een oude Red Bull rondjes rijden. Hij meent dat Horner probeerde die plannen te dwarsbomen. Daardoor had Jos er niet zoveel zin meer in en zag hij er van af. Horner ontkent dat hij zich op welke manier dan ook heeft gemoeid met de voorgenomen rit van Jos.