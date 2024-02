Max Verstappen of Lewis Hamilton? Wie is de rijkste Formule 1-coureur?

Welke coureur heeft het meeste vermogen? Lewis Hamilton wint de strijd van Max Verstappen maar pakt geen pole position. In deze lijst lees je wie het meeste vermogen heeft opgebouwd in de Formule 1 en met welke investeringen.

Rijkdom en Formule 1 gaan hand in hand. De sport wordt al snel in verband gebracht met dure auto's en luxe jachten. Voor de coureurs valt er veel geld te verdienen. Niet alleen door de hoge salarissen, maar ook met sponsordeals en investeringen. The Sun stelde een lijst op met de 9 rijkste F1 coureurs.

9. Eddie Irvine - 108,1 miljoen

Eddie Irvine reed in de Formule 1 van 1993 tot 2002. In 1999 werd hij met Ferrari tweede in het wereldkampioenschap, maar hij pakte nooit een wereldtitel. Zijn vermogen is voornamelijk opgebouwd uit vastgoed investeringen. Geschat wordt dat hij ongeveer 40 vastgoedeigendommen in bezit heeft.

8. Mario Andretti - 117 miljoen

Andretti is de één van de drie coureurs die races won in de Formule 1, Indycar, NASCAR en World Sportscar Championship. Tot zijn vermogen behoort een huis in Nazareth met een oppervlakte van 1719,914 vierkante meter.

We unpacked the treasures & gathered things that sparkle... and here is it. With me... my daughter Barbie & son-in-law Giuseppe & dog Gabe. Merry be your Christmas. Peaceful be your home. Joyful be your family. I wish you happiness in your space. Send me a picture of your tree pic.twitter.com/rHItH563Ip — Mario Andretti (@MarioAndretti) December 11, 2022

7. Sebastian Vettel - 126,1 miljoen

Sebastian Vettel staat op nummer zeven in de lijst. Hij verdiende een van de hoogste salarissen in de Formule 1 in zijn periodes bij Red Bull, Ferrari en Aston Martin. Sinds hij is gestopt investeert hij vooral in duurzame projecten om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

6. Jenson Button - 135,1 miljoen

De Britse coureur Button is de zesde op de lijst. Hij won het F1 wereldkampioenschap in 2009. Ook hij is een groot vastgoedbezitter. Bovendien heeft hij een uitgebreide autocollectie, met onder meer een McLaren P1, een Bugatti Veyron en een Ferrari 275 GT.

5. Kimi Raikkonen - 164,4 miljoen

Ook Raikkonen kon rekenen op één van de hoogste salarissen tijdens zijn F1 periode. Tot zijn eigendom behoort een villa in Zwitserland van 24 miljoen euro. Daarnaast bezit hij drie huizen in Finland en heeft hij vastgoed in Dubai en Thailand.

4. Max Verstappen - 193,5 miljoen

Max Verstappen ©Getty Images

Op de vierde plaats komt Max Verstappen. Hij leeft een luxe leven in Monaco. Naast zijn lucratieve contract en bonussen, heeft hij ook verschillende persoonlijke deals met sponsors en is hij ambassadeur voor EA Sports. Zijn autocollectie is ongeveer 2,3 miljoen euro waard.

3. Fernando Alonso - 239,6 miljoen

Fernando Alonso ©Getty Images

Tweevoudig kampioen Alonso staat hoog in de lijst. Met zijn Alonso Sports Complex heeft hij geïnvesteerd in de nieuwe generatie. Bij het complex horen een museum en een kartbaan. Daarnaast heeft Alonso een uitgebreide collectie supercars met daaronder een McLaren P1, Aston Martin DBX luxury SUV en een Ferrari 599 GTB Fernando Alonso Edition.

2. Lewis Hamilton - 262,7 miljoen

Lewis Hamilton © AP

Deze Britse coureur is betrokken bij zoveel projecten dat Hamilton zelf als merk kan worden beschouwd. Hij investeert in vastgoed, mode, auto's en verschillende sportprojecten. In het aankomende F1 seizoen wordt verwacht dat hij ongeveer 50 miljoen euro zal verdienen.

1. Michael Schumacher - 540,7 miljoen

Michael Schumacher ©Getty Images

Michael Schumacher pakt de koppositie in de lijst. Hij werd zeven keer kampioen in de Formule 1 en werd in 1999 en 2000 door Forbes benoemd als best betaalde atleet. In 2017 werd hij vijfde in een lijst met best verdienende atleten op basis van carrière-inkomsten. Maar na zijn ski-ongeluk in 2013 is hij niet meer publiekelijk gezien.