Media speculeren over einde tijdperk bij Red Bull: 'Christian Horner zorgt voor nieuwe aardbeving in Formule 1'

De beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Red Bull-teambaas Christian Horner is wereldwijd groot nieuws. Horner ontkent, maar desondanks is het team van Max Verstappen wel in een moeilijke positie gekomen. De buitenlandse media sorteren al voorzichtig voor op een vertrek van Horner. James Vowles, teambaas van Williams, heeft als een van de weinige collega's al gereageerd.

In de buitenlandse media is de 'zaak-Horner' een veelbesproken kwestie. Daarin wordt ook gevreesd voor de toekomst van de Red Bull-teambaas. De Britse krant The Guardian schrijft dat Horner zal 'moeten vechten voor zijn baan'. The Times heeft het al over een mogelijk einde van de dynastie. Horner is sinds 2005 de baas bij Red Bull en daarmee de langstzittende teambaas.

Het Duitse BILD is duidelijk over wat er met de teambaas moet gebeuren als de beschuldiging waar blijkt te zijn: "Als dat het geval is, is zijn positie onhoudbaar. Ondanks de successen van vorig seizoen." De krant vraagt zich ook af of Horner er op privégebied nog problemen mee kan krijgen. De teambaas is namelijk getrouwd met Geri Halliwell, voormalig lid van de muziekgroep Spice Girls. Zij zou volledig achter haar man staan.

Spice Girl Geri in tranen na nieuws over Christian Horner: 'Ze zegt dat-ie niks heeft gedaan' Geri Horner, eerder beter bekend als Spice Girl Geri Halliwell, is enorm geschrokken over het nieuws van haar man Christian Horner. De teambaas van Formule 1-team Red Bull Racing wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Het Spaanse Marca noemt de zaak rondom Horner 'een nieuwe aardbeving binnen de Formule 1' binnen een week. De vorige aardschok was de sensationele transfer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte vorige week bekend Mercedes na het komende jaar te gaan verlaten en vanaf 2025 voor Ferrari te gaan rijden.

Williams-baas reageert

James Vowles, teambaas bij Williams, is een van de weinige mensen binnen de wereld van de Formule 1 die al heeft gereageerd op de beschuldigingen. Dat deed Vowles in gesprek met Bloomberg: "Ik ben bang dat ik niet weet wat er gebeurd is. Het enige dat ik kan zeggen is dat we ervoor moeten zorgen dat we het op een goede manier oplossen als zoiets ooit bij ons gebeurd. Ik heb alleen de controle over wat er bij Williams gebeurd."

Vowles krijgt ook de vraag wat het voor de sport zou betekenen als een succesvolle teambaas als Horner zou vertrekken na deze beschuldiging: "Dan moeten we in de spiegel kijken en ons afvragen of we intern de goede vragen stellen. We moeten ons gedragen op een manier waarop we ook over tien jaar nog trots op kunnen zijn."