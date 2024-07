Oliver Bearman (19) rijdt volgend seizoen bij Haas in de Formule 1 en vervangt deze coureur

Oliver Bearman heeft een plekje in de Formule 1 bemachtigd voor 2025. Na zijn goede race eerder dit seizoen in een Ferrari, mag hij het volgend seizoen proberen in een Haas.

Nico Hülkenberg vertrekt volgend seizoen naar Sauber, om daar aan de auto voor 2026 te werken. Het is nog niet bekend hoe de toekomst van Kevin Magnussen eruitziet. Bearman vervangt dus Hülkenberg, maar weet nog niet zeker of hij in 2025 teamgenoot is van Magnussen. De 19-jarige Engelsman tekent een contract voor 'meerdere' jaren bij Haas.

De Formule 1 schrijft op de eigen website dat Esteban Ocon (Alpine) en Valtteri Bottas (Sauber) belangrijke kanshebbers zijn voor het andere stoeltje naast Bearman. Het zou ook kunnen dat Magnussen 'gewoon' blijft zitten.

Ollie's on the grid for '25 🙌🇬🇧



Confirming our first driver for the 2025 season, as Ollie signs a multi-year contract with the team ✍️#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/Ub8wTYwES6 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024

Bearman stapte dit seizoen al eens in een Formule 1-auto. Hij verving Carlos Sainz bij Ferrari, tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Bearman kwalificeerde zich als elfde en reed naar een knappe zevende plek. Zijn tijdelijke teamgenoot Charles Leclerc werd derde.

Rookie in de vrije training

Komend weekend kan Bearman alvast proeven aan de Haas. Hij bestuurt de auto in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Een thuisrace voor de rookie op Silverstone. Bearman komt sowieso in liefst zes vrije trainingen in actie namens Haas dit seizoen.

Bearman won vorig seizoen drie races in de Formule 2 en rijdt ook dit seizoen in die klasse. Hij staat momenteel veertiende in het klassement, waar hij afgelopen seizoen zesde eindigde. Afgelopen weekend won hij de sprintrace in Oostenrijk.