Waarom Stake F1 niet in ieder land met de sponsornaam mag racen

Deze week presenteerde Stake F1 Team Kick Sauber de nieuwe wagen voor 2024. Het team van coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou gaat rijden in een zwarte auto met neongroene accentent. Toch zal de naam van de ploeg niet overal hetzelfde zijn, aangezien Stake een gokbedrijf is. Ook loopt er onderzoek naar de samenwerking tussen Sauber en Stake.

In bepaalde landen waar geracet wordt is gokreclame niet toegestaan. In Nederland nog wel, maar vanaf 2025 ook niet meer. Bij de Grands Prix van Bahrein, Brazilië, China, Japan, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore en Abu Dhabi gaat het team door het leven als Kick F1 Team.

Bij de presentatie van de C44 vertelde teambaas Alessandro Alunni Bravi waarom Stake onder een andere naam rijdt. "We zorgen dat we overal volledig voldoen aan de lokale wetgeving en gebruiken onze naam alleen waar dat is toegestaan. Waar gokreclame verboden is, gebruiken we een andere naam."

Flinke boete

Stake F1 Team Kick Sauber heeft ook de Zwitserse autoriteiten achter zich aan. Zij zijn een onderzoek gestart vanwege de deal met Stake. Reclame maken voor gokbedrijven is namelijk niet toegestaan in Zwitserland. Volgens Grand Prix Radio hangt Stake een boete van een half miljoen euro boven het hoofd.

