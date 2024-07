WK-stand Formule 1 na zege Lewis Hamilton op Silverstone: Max Verstappen loopt uit op concurrenten

Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 slechts lichtjes getornd. Het gaat dit jaar niet zo makkelijk als vorig jaar. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's, Mercedessen en de McLarens. Bekijk hier de WK-stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Het leek na de één-tweetjes van Red Bull in Bahrein en Saoedi-Arabië weer een eentonig seizoen te worden in de Formule 1. Maar na de Grand Prix van Australië, de derde race van 2024, kwam de spanning in ieder geval weer even terug. Verstappen viel namelijk uit. De Nederlander was in Japan, waar hij altijd in topvorm is, weer terug: hij won met gemak op Suzuka. En ook daar zagen we weer een één-tweetje van Red Bull.

Drama voor Max Verstappen na botsing met Lando Norris bij GP Oostenrijk, George Russell profiteert Max Verstappen heeft zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk op dramatische wijze de zege uit handen gegeven. De 26-jarige coureur van Red Bull verspeelde in een keihard gevecht met Lando Norris in de slotfase de overwinning. Beide coureurs kwamen met elkaar in botsing en konden fluiten naar de winst. Mercedes-coureur George Russell was de lachende derde en won voor de tweede keer in zijn carrière.

Eerste zege Lando Norris

Aan al die één-tweetjes kwam in China een einde. Pérez kon Lando Norris niet achter zich houden in Shanghai. Het was tot dan toe het beste resultaat van Norris, die nog nooit een race had gewonnen. Daar kwam in Miami verandering in: met een update aan zijn McLaren snelde hij als eerste naar de finish. In zijn 110e race boekte hij zijn eerste zege.

Grands Prix in Italië en Monaco

Op 19 mei deed de Formule 1 voor het eerst Europa aan met de race op het circuit van Imola. Tijdens de GP van Emilia-Romagna (de regio in Italië waar de race werd gehouden) pakte Verstappen weer de volle buit. Daarmee pakte hij een stuk van de voorsprong die hij had ingeleverd weer terug.

Verstappen zag daarna de voorsprong weer slinken. De drievoudig wereldkampioen werd zesde in Monaco en zag zodoende dus liefst vijf coureurs meer punten scoren. Charles Leclerc van Ferrari won in zijn thuisland.

Weer zeges voor Verstappen

Na de thuiszege voor Leclerc in Monaco was het in Canada weer de beurt aan Verstappen. De Nederlander moest er keihard voor werken, maar was in Montreal uiteindelijk sneller dan Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton. Ook in Spanje zagen we hetzelfde harde gevecht. Verstappen knokte zich langs Lando Norris en hield de concurrentie achter zich. Wederom kon Verstappen zo 25 punten bijschrijven. Norris mocht zich nog troosten met de snelste raceronde en de tweede plaats in het klassement.

Dat was deel een van de triple header. Een week later was Oostenrijk, met sprintrace. Daarbij was Verstappen de snelste, vanwege een vechtend McLaren-duo achter hem. Tijdens de hoofdrace botste Verstappen in de slotfase met concurrent Norris, waardoor beide coureurs de kans op een zege verspeelde. Verstappen eindigde uiteindelijk als vijfde en Norris viel zelfs uit.

GP van Groot-Brittannië

Wat een Brits feestje had moeten worden op Silverstone, een week na de race op Oostenrijk, werd uiteindelijk maar deels een feestje. Polesitter George Russell viel uit en Lando Norris eindigde weer achter Max Verstappen. Perfect voor de Nederlander was dat Lewis Hamilton eindelijk weer eens een race won. De Engelsman en zevenvoudig wereldkampioen speelde in de stand geen rol van betekenis. Verstappen kwam dus als winnaar uit het Engelse feestje.

'Ik kan niet stoppen met huilen': Lewis Hamilton knuffelt lang met papa en laat tranen de vrije loop Lewis Hamilton kwam in tranen over de finish tijdens de GP van Groot-Brittannië. De zevenvoudig wereldkampioen won na drie jaar eindelijk weer eens een Formule 1-race. En dat ook nog eens in zijn thuisrace. Hij kon zijn emoties niet bedwingen.

WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Groot-Brittannië