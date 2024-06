Slotdag van KLM Open wordt spannend: vijf golfers binnen twee slagen, Joost Luiten vijftiende

Joost Luiten heeft een stabiele derde dag gedraaid bij het KLM Open. De beste golfer van Nederland had 70 slagen nodig voor zijn rondje. In het klassement staat hij gedeeld vijftiende. Mikko Korhonen is de klassementsleider.

Lars van Meijel was de beste Nederlander op zaterdag, met 69 slagen. Luiten was tevreden met zijn 70 slagen, hetzelfde aantal als op de tweede dag. "Ik heb vandaag niet veel kansen gecreëerd, dus dan moet je tevreden zijn met één onder. Het was een pittige dag met cross winds en 'tegendraadse vlaggen' – dan bedoel ik bijvoorbeeld een vlag links op de green met wind ook van links", zei hij tegen Golf.nl.

Golfer Joost Luiten lijkt halverwege KLM Open niet op weg naar derde eindzege Joost Luiten staat halverwege het golftoernooi KLM Open op plek 26. De 38-jarige Zuid-Hollander won het evenement in 2013 en 2016. Hij is de beste Nederlander na de tweede dag.

Wil Besseling

Wil Besseling kwam tot 71 slagen. Hij moest in alle vroegte al op de course verschijnen: om 7.19 uur sloeg hij af. Zijn wekker ging om 5.00 uur, waardoor het niet mogelijk was om Oranje tegen Frankrijk op het EK voetbal uit te kijken. " Toen meteen stretchen en om 6.00 uur was ik op de golfbaan", zei hij.

Leaderboard

De Fin Korhonen zal ook zondag een strakke ronde moeten golfen. Er zijn veel kapers op de kost, zoals Matteo Manassero, Rasmus Højgaard, Sean Crocker en Matt Wallace. Wil je het totale leaderbord zien, klik dan hier. De winnaar ontvangt 400.000 euro.

Korhonen ging zaterdag rond in -1 en kwam daardoor op -11. Hij heeft met nog één ronde te gaan een slag voorsprong op de Italiaan Guido Migliozzi.Lars van Meijel is op de gedeelde 22e plek de tweede Nederlander. Hij staat nu op -4. Amateur Lars van der Vight staat op -2. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Pablo Larrazábal, maar de Spanjaard overleefde dit jaar de cut - de schifting na twee dagen - niet.

Major-winnaar Danny Willet terug op KLM Open 2024: 'Geweldig hem weer in Nederland te zien' Op de 104de editie van de KLM Open is Danny Willet van de partij. De Engelsman, die veel grote toernooien heeft gewonnen, keert zo terug op het toernooi waarop hij in 2008 al in actie kwam dankzij een wildcard.