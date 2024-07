Dit is Sifan Hassan: na 'elke dag huilen' is de Nederlandse atlete nu wereldberoemd en tot iets unieks in staat

Het is bij Sifan Hassan niet de vraag óf, maar hoeveel medailles ze pakt op de Olympische Spelen. De Nederlandse atlete is een veelvraat en is op elke afstand waar ze loopt, een kanshebber voor de medailles. Alle ogen zijn op haar gericht, maar dat is ze inmiddels wel gewend. Dit is de internationale topatlete Sifan Hassan.

Over het vroege leven van Hassan is weinig bekend. Zelf wil ze er ook weinig over kwijt. Het enige dat bekend is van haar, is dat ze op 1 januari 1993 geboren is in Ethiopië. Op zeventienjarige leeftijd werd ze door haar moeder naar Nederland gestuurd, in de hoop op een beter leven. Nu, veertien jaar na haar aankomst in Nederland, is dat wel gelukt: Hassan (31) is uitgegroeid tot een atlete van internationale faam.

'Iedere dag gehuild'

In haar eerste jaren in Nederland zat ze in Zuidlaren in een opvangkamp. Daar was ze doodongelukkig, zei ze in een van de spaarzame interviews over haar start in ons land. “Ik heb iedere dag gehuild. Ik was daar zo ongelukkig. Ik mocht niet naar buiten, het was een gevangenis. Ik wilde dood", zei ze in 2013. Na haar valse start verhuisde ze eerst naar Leeuwarden en later naar Eindhoven. Pas daar kwam ze écht tot bloei toen ze zelfstandig kon wonen en ook opgenomen werd in de Ethiopische gemeenschap.

'Moeilijk om positief te blijven'

Ze wist al op jonge leeftijd dat ze hard kon lopen, zo zegt ze in een sponsorpraatje voor Samsung. "Toen ik mijn weg aan het zoeken was in dit land, vond ik het vaak moeilijk om positief te blijven. Maar ik kom uit Ethiopië en ik weet hoe ik moet rennen. Ik ren niet weg van een uitdaging, ik ren er op af."

Overal medailles

Sinds 2013 is ze officieel Nederlander en vertegenwoordigt ze ons land met verve. Ze werd wereldkampioen in 2019, won tweemaal olympisch goud in 2021 en was de snelste in twee marathons in 2023. Ze kan letterlijk alles, want op alle lange afstanden heeft ze inmiddels medailles binnen geharkt: de 1500 meter, de 5000 meter, de 10.000 meter én de marathon. De grote vraag is dan ook: welke én hoeveel van die afstanden gaat ze lopen in Parijs. Nog niemand deed het haar na in 2021, om in Tokio op drie afstanden een medaille te pakken. Laat staan vier in Parijs.

Amerika

Hassan heeft al jaren haar thuis- en trainingsbasis in Amerika liggen. Daar loopt ze al sinds 2016 veel kilometers. Eerst onder de omstreden trainer Alberto Salazar, die in 2019 voor vier jaar geschorst werd door de internationale antidopingorganisatie. In Amerika werd hij levenslang verbannen uit de atletieksport. Sinds de breuk tussen Hassan en Salazar, heeft de Amerikaanse trainer Tim Rowberry Hassan onder zijn hoede.

Goud, goud en brons

Onder Rowberry beleefde Hassan haar hoogtepunten. Voorlopig zijn de Spelen in Tokio in 2021 ongeëvenaard: ze pakte goud op de 5000 én 10.000 meter én ook nog eens brons op de 1500 meter. Vooral in de series op de 1500 meter maakte ze toen grote indruk. Ze struikelde over een gevallen concurrente en leek kansloos voor plaatsing voor de halve finales. Maar ze stond op, zette een inhaalrace van jewelste in en won die serie zelfs nog.

Marathon

Haar medailles leverden een nominatie op voor de verkiezing tot Wereldatleet van het jaar. Uiteindelijk ging die prijs naar Elaine Thompson-Herah. Wel werd Hassan de Europese atlete van het jaar. Na de Spelen richtte ze zich op een nieuwe uitdaging: de marathon. In 2023 leverde dat haar twee overwinningen op. Ze won zowel de marathon van Londen (in een Nederlands record) als de marathon van Chicago (in een Europees record). Haar 2:13.44 was én is nog altijd de op één na snelst gelopen tijd ooit. Het wereldrecord staat op naam van Tigst Assefa: 2:11.53.

Olympische Spelen in Parijs

Door haar nieuw gevonden uitdaging heeft ze het zichzelf dus extra moeilijk gemaakt. Hassan kan op de Spelen op vier afstanden een (gouden) medaille pakken, maar ook door een loodzwaar programma zichzelf in de voet schieten. Een ding is zeker: Hassan aan de start levert altijd spektakel op. En voor Nederland hopelijk medailles.