Suzanne Schulting en Rico Verhoeven ondertekenen vernietigende brief aan kabinet

Het nieuwe kabinet-Schoof wil de geldkraan dichtdraaien voor sport. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij veel (oud-)topsporters, coaches en trainers. Zij doen via een open brief een oproep aan het kabinet om die beslissing te herzien.

"Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, verliest de Nederlandse sport straks minstens 45 miljoen euro per jaar. Dat zou rampzalig zijn voor onze sportclubs en verenigingen, de kraamkamer voor de topsport", schrijven ze in het Algemeen Dagblad. Onder anderen shorttrackster Suzanne Schulting, oud-wielrenner Tom Dumoulin, oud-schaatsster Ireen Wüst en kickbokser Rico Verhoeven ondertekenden de bief.

Sport als verbinder

"Juist in ons verdeelde land is sport een verbinder", stellen de vele prominenten. De brief is een initiatief van sportkoepel NOC*NSF. Ze benadrukken dat de verenigingsstructuur de reden tot succes is. "Een systeem waar heel de wereld jaloers op is. Dat moeten we behouden. Daarmee zetten we Nederland op één", is het oordeel.

We zouden ambitie moeten hebben om het gezondste land ter wereld te zijn. Maar de aangekondigde bezuinigingen en de toch al negatieve trend maakt ons kwetsbaar en ongezond @nocnsf #sportgaatnietvanzelf pic.twitter.com/17KTyyWnqf — Martin Hersman (@HersmanM) June 28, 2024

Ze zien sport als iets gezonds, maar ook mentaals. "Denk aan de volgende generatie Femke's, Virgil's en Jutta's... Gun ook nieuwe generaties wekelijks sportplezier op de club en de droom om groot te worden in de sport", is de boodschap. "Draai de geplande bezuinigingen op de sport terug! Anders betalen we straks als samenleving een hoge prijs. In euro's, sportplezier én in nationale trots."

'Grootste kleinste land'

Nederland behoort tot de top 10 van best presterende landen in de topsport. Volgens de iconen uit de Nederlandse sport zijn we het "grootste kleine land" in de top van de mondiale sport. Maar die status dreigt verloren te gaan.