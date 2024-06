Ziggo Sport past zenders aan: geen Voetbal, Racing en Tennis meer

Mensen die een abonnement hebben op Ziggo Sport kunnen nog twee weken genieten van de 'bijzondere' namen van de diverse sportzenders. Per dinsdag 2 juli voert Ziggo een grote wijziging door.

Al jaren kennen de sportfans de diverse Ziggo Sport-kanalen bij hun duidelijke naam. Op Ziggo Sport Racing zijn altijd races te zien in diverse auto- en motorsportklasses. Ziggo Sport Tennis, de naam zegt het al, is gereserveerd voor tennis en op Ziggo Sport Voetbal komt bijna altijd voetbal. Maar daar komt dus snel verandering in.

Ziggo Sport tot en met Ziggo Sport 6

Vanaf dinsdag 2 juli zijn alle Ziggo Sport-kanalen 'gewoon' genummerd. Op Ziggo Sport tot en met Ziggo Sport 6 blijven wel alle sporten te zien die Ziggo in de aanbieding heeft. "De forse uitbreiding van ons aanbod aan Europees voetbal is een goed moment voor een naamswijziging van de zes tv-kanalen", zegt de directeur van Ziggo Sport in een persbericht.

'Makkelijker voor kijkers'

De wijziging is vooral bedoeld om het de kijker makkelijker te maken. Vanaf het nieuwe seizoen komt er namelijk heel veel voetbal bij op de diverse zenders. Dan wordt het makkelijker om voor bijvoorbeeld het voetbal door te verwijzen naar Ziggo Sport 2 in plaats van naar Ziggo Sport Racing. "Daarmee kunnen we op een logische manier doorverwijzen naar de verschillende wedstrijden en vinden kijkers makkelijker het juiste kanaal."

Achttien live wedstrijden tegelijkertijd

Behalve zes 'normale' tv-kanalen biedt de sportzender nog twaalf streams via de Ziggo Sport Totaal GO app. Daarmee hebben Ziggo Sport Totaal-abonnees gelijktijdig toegang tot maximaal achttien live wedstrijden.

Indeling

In het persbericht deelt Ziggo ook vast de indeling van de 'nieuwe' kanalen.



- Ziggo Sport: het hoofdkanaal



- Ziggo Sport 2: voetbal



- Ziggo Sport 3: auto- en motorsport races



- Ziggo Sport 4: tennis



- Ziggo Sport 5: documentaires over diverse sporten en sporters



- Ziggo Sport 6: golf