WK schaatsen junioren | Alle uitslagen en medailles voor Nederland op een rijtje

De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2024 zijn een absoluut succes geweest voor Nederland. Van vrijdag 9 februari tot en met zondag 11 februari 2024 reden de beste junioren op twee ijzertjes in de Hachinohe Skating Arena te Hachinohe, Japan. Check hieronder de uitslagen.

Deelname was voorbehouden aan schaatsers die op 1 juli 2023 nog niet 19 jaar of ouder waren. Ook Nederland was van de glijpartij bij de 52e editie van het toernooi.

Uitslagen WK junioren

Vrouwen



500 meter

1. Angel Daleman

2. Huidan Jung (Zuid-Korea)

3. Hana Noake (Japan)



1000 meter

1. Angel Daleman

2. Emika Miyagawa (Japan)

3. Meike Veen



1500 meter

1. Angel Daleman

2. Emika Miyagawa (Japan

3. Meike Veen



3000 meter

1. Aurora Grinden Lovas (Noorwegen)

2. Hana Noake (Japan)

3. Akane Iida (Japan)



Ploegenachtervolging

1. Japan (Noake, Hatakeyama, Miyagawa)

2. Nederland (Meike Veen, Angel Daleman en Patricia Koot)

3. Kazachstan (Degen, Shumekova, Shumekova)



Teamsprint

1. Nederland (Jillian Knook, Meike Veen, Angel Daleman)

2. Kazachstan (Shumekova, Gavrilova, Shumekova)

3. Canada (Tremblay, Van Horne, Snelgrove)



Mass start

1. Angel Daleman

2. Patricia Koot

3. Hana Noake

Mannen



500 meter

1. Kyungmin Koo (Zuid-Korea)

2. Yuta Hirose (Japan)

3. Issa Gunji (Japan)

(7.) Mats van den Bos



1000 meter

1. Kyungmin Koo (Japan)

2. Issa Gunji (Japan)

3. Finn Sonnekalb (Duitsland

(9.) Niklas Reinders



1500 meter

1. Didrik Eng Strand (Noorwegen)

2. Finn Sonnekalb (Duitsland)

3. Szymon Wojtakowski (Polen)

(11.) Mats Bendijk



5000 meter

1. Sigurd Henriksen (Noorwegen)

2. Metodej Jilek (Tsjechië)

3. Didrik Eng Strand (Noorwegen)

(12.) Freek van der Ham



Ploegenachtervolging

1. Canada (Veeman, Hall, Poulin)

2. Noorwegen (Haneberg, Henriksen, Strand)

3. Japan (Murashita, Fuchigami, Shingai)

(4.) Nederland (Van der Ham, Bendijk, Reinders)



Teamsprint

1. Noorwegen (Haneberg, Klevstuen, Strand)

2. Canada (Veeman, Doan, Poulin)

3. Polen (Abratkiewicz, Sliwka, Wojtakowski)

(7.) Nederland (Van den Bos, Reinders, Bendijk)



Mass start

1. Yuta Fuchigami (Japan)

2. Daniel Hall (Canada)

3. Taiki Shingai (Japan)

(10.) Mats Bendijk

Totaal aantal medailles Nederland

Alle medailles die Nederland won, kwamen van de vrouwen. In totaal wonnen de Nederlandse schaatsers op de WK junioren 5 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons. Een stuk minder dan in 2023. Toen reed de Nederlandse ploeg 7 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen plakken bij elkaar in Inzell (Duitsland).

Nederlandse deelnemers aan WK schaatsen junioren 2024

Vrouwen

Angel Daleman (Wadro KNSB Talent Team Noord)

Meike Veen (TalentNED)

Patricia Koot (KNSB Talent Team Zuidwest)

Jillian Knook (KNSB Talent Team Zuidwest)

Rosalie van Vliet (TalentNED)

Mannen

Mats van den Bos (KNSB Talent Team Noordwest)

Freek van der Ham (TalentNED)

Niklas Reinders (KNSB Talent Team Noord)

Mats Bendijk (TalentNED)

Michiel de Groot (TalentNED)