Rellende Novak Djokovic ontsnapt op Wimbledon aan nieuwe confrontatie met publiek

Novak Djokovic heeft een vrije doortocht gekregen naar de halve finales van Wimbledon. Alex de Minaur heeft zich geblesseerd afgemeld voor de partij tegen de Serviër van woensdag. Djokovic ontsnapt daarmee aan een confrontatie met het publiek nadat hij het in zijn vorige ronde aan de stok kreeg met de toeschouwers.

De Australische nummer 9 van de wereld liep zijn heupblessure op aan het einde van zijn wedstrijd uit de vierde ronde tegen de Fransman Arthur Fils. Hij kon nog net de partij winnend afsluiten, maar het was direct duidelijk dat zijn kwartfinale in gevaar kwam door de blessure. De Minaur heeft er alles aan gedaan, maar is niet fit genoeg om te spelen.

Novak Djokovic zorgt weer voor ophef op Wimbledon: Servische tennisser loopt boos weg bij BBC Novak Djokovic maakt het zichzelf weer eens bijzonder moeilijk op Wimbledon. De Servische nummer twee van de wereld baarde maandagavond na zijn zege op Holger Rune opzien met opmerkelijke uitspraken op de baan en liep een dag later boos weg bij een interview met de BBC.

Relletjes rond Djokovic

Djokovic was zelf een twijfelgeval voor Wimbledon nadat hij op Roland Garros een knieblessure opliep. De Serviër herstelde snel en kwam vrij eenvoudig de eerste rondes door, maar zorgde wel voor een aantal relletjes. Zo droeg hij een grijze brace terwijl de voorschriften van Wimbledon stellen dat tennisser enkel witte kleding moeten dragen.

Novak Djokovic negeert ook tegen Rune voorschriften Wimbledon: medisch noodzakelijk of provocatie? Novak Djokovic speelt maandag in de vierde ronde op Wimbledon tegen Holger Rune weer met een grijze brace. Zijn net herstelde knie is onderwerp van gesprek op Wimbledon en niet wegens de staat van het gewricht, maar om de kleur van het medische hulpmiddel. Dat moet namelijk officieel wit zijn op Wimbledon, waar alles wit moet zijn.

Toen die storm was gaan liggen, kreeg Djokovic het maandag aan de stok met het publiek. De Serviër beweerde dat hij werd uitgejouwd door het publiek en was woedend na afloop. Ook liep hij even later weg bij een interview. Djokovic ontsnapt door de terugtrekking van De Minaur dus aan een nieuwe ontmoeting met het publiek.

'Respectloos, dat accepteer ik niet': woedende Novak Djokovic haalt uit naar publiek op Wimbledon Novak Djokovic heeft al jaren een haat-liefdeverhouding met het publiek van Wimbledon en maandagavond escaleerde het haat-gedeelte. De met een grijze brace (en dus niet zoals voorgeschreven met een witte variant) spelende Serviër won eenvoudig in de vierde ronde van Holger Rune. Na afloop joelde Djokovic terug naar het publiek. "Gooooooooooood night."

'Ik ben er kapot van'

De Minaur baalde ontzettend van zijn afmelding: "Ik ben er kapot van dat ik me moet terugtrekken. Ik werd vanmorgen wakker in de hoop dat er een wonder was gebeurd, maar er was een groot risico dat de blessure erger zou worden als ik de baan op zou gaan. Eén keer overstrekken of uitglijden kan het herstel van de blessure van drie tot zes weken naar vier maanden laten gaan."

"Het is geen geheim dat dit de grootste wedstrijd uit mijn carrière zou zijn geweest", zei de Australiër ook nog over zijn derde kwartfinale op een grandslamtoernooi. Eerder dit jaar verloor De Minaur bij de laatste acht op Roland Garros van Alexander Zverev en op de US Open van 2020 was Dominic Thiem te sterk. Vorige maand was De Minaur wel de beste op het grastoernooi van Rosmalen.

Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.