Lorenzo Musetti maakt op Wimbledon na incident einde aan sprookje Taylor Fritz én zijn beroemde vriendin

Lorenzo Musetti heeft Taylor Fritz uitgeschakeld op Wimbledon. In de kwartfinale was de Italiaan, als 25ste geplaatst voor het Engelse grastoernooi, in een spannende vijfsetter te sterk voor de Amerikaan. Met de uitschakeling van de als dertiende geplaatste Fritz komt er óók een einde aan de aandacht voor zijn beroemde vriendin.

Fritz haalde tijdens Wimbledon weer vaak het nieuws. Niet zozeer om zijn prestaties op het Engelse gras, maar omdat de tennisser een beroemde vriendin heeft die ook nog eens voor een relletje zorgde na de uitschakeling van Alexander Zverev. Ook tegen Musetti kwam ze weer veelvuldig in beeld, maar daar komt na woensdag een einde aan.

Uitschakeling Taylor Fritz zorgt óók voor afscheid beroemde vriendin op Wimbledon, na relletje rond Alexander Zverev Wimbledon stond de afgelopen dagen in het teken van tennis, maar ook een beetje in het teken van de beroemde vriendin van tennisser Taylor Fritz. In de kwartfinale steunde ze haar vriend op de tribunes van het Engelse tennisstadion, maar kon niet voorkomen dat Fritz de kwartfinale verloor van Lorenzo Musetti. Ondanks dat ze heel veel in beeld kwam.

Tegen Novak Djokovic

Musetti gaat namelijk door naar de halve finales, waar de Italiaan tegen Novak Djokovic gaat spelen op Wimbledon. De Serviër hoefde zelf niet te tennissen in de kwartfinale, omdat zijn tegenstander Alex De Minaur opgaf voordat het duel überhaupt begon. Djokovic ligt zelf in Londen ook onder vuur. Niet alleen 'overtreedt' hij de witte regel op Wimbledon, hij had ook al ruzie met het publiek.

Rellende Novak Djokovic ontsnapt op Wimbledon aan nieuwe confrontatie met publiek Novak Djokovic heeft een vrije doortocht gekregen naar de halve finales van Wimbledon. Alex de Minaur heeft zich geblesseerd afgemeld voor de partij tegen de Serviër van woensdag. Djokovic ontsnapt daarmee aan een confrontatie met het publiek nadat hij het in zijn vorige ronde aan de stok kreeg met de toeschouwers.

Incident

De wedstrijd tussen Musetti en Fritz werd nog even opgeschrikt door een incident op de tribunes. Een vrouw werd onwel en de umpire legde het duel daarom al vroeg stil. De vrouw kon daardoor behandeld worden. Of het te maken had met de warmte, is niet bekend. De spelers werden tijdens het incident uit de zon gehouden door 'ballenjongens' met een grote parasol.

Vijfsetter

Musetti won van Fritz na ruim drie uur tennissen. De setstanden waren 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 en 6-1. Fritz gaat dus, met zijn vriendin, weer naar huis. In de andere halve finale op Wimbledon gaanDaniil Medvedev en Carlos Alcaraz het tegen elkaar opnemen. Die halve finale is op vrijdag 12 juli.