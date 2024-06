Alexander Zverev boos na vraag over huiselijk geweld: 'Ik wil nooit meer iets horen over dit onderwerp'

Alexander Zverev speelt zondag in de finale van Roland Garros 2024 tegen Carlos Alcaraz. Het is voor de Duitser de tweede keer dat hij een grandslamfinale speelt.

In de aanloop naar de ultieme partij van het graveltoernooi in Parijs kreeg Zverev bij een persconferentie een vraag over de rechtszaak waarbij hij betrokken was. Een ex-vriendin beschuldigde Zverev van huiselijk geweld. Begin juni was er een rechstzaak te Berlijn, waarbij Zverev door zijn advocaat werd vertegenwoordigd, aangezien hij zelf moest werken. Die dag speelde hij in de derde ronde tegen Tallon Griekspoor.

Schikking

Inmiddels hebben het kamp Zverev en de aanklaagster een schikking getroffen. Dat houdt in, dat beide partijen stoppen met de rechtszaak en onderling tot een oplossing komen. Het is dus geen erkentenis van schuld of onschuld. Vaak is geheimhouding een onderdeel van een schikking, waardoor de details en exacte afspraken verborgen blijven voor de buitenwereld.

Nooit meer vragen

Een journalist durfde het aan om Zverev te vragen naar details over de schikking. Sascha, zoals Alexander ook weleens wordt genoemd, reageerde daar als gebeten op. "We hebben de zaak laten vallen", zei Zverev. "Het betekent dat onschuld wordt erkend. Ze gaan de zaak niet laten vallen als ik schuldig ben. Ik weet niet welke vertaling jij hebt gelezen, maar zo zit het in elkaar. Klaar, we gaan verder. Ik wil nooit meer een vraag horen over dit onderwerp."

Alexander Zverev slams journalist: “I never ever wanna hear another question about this subject again”. #RolandGarros pic.twitter.com/9cxPZssvKX — Dandan Gallagher (@dandangallagher) June 7, 2024

Roland Garros

De finale wordt zondagmiddag gespeeld. Zaterdag was Iga Swiatek voor alweer de vierde keer de winnares bij de vrouwen.