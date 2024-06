Iga Swiatek schrijft voor vierde keer Roland Garros op haar naam na eentonige finale tegen Jasmine Paolini

Iga Swiatek (23) heeft voor de vierde keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. De Poolse rekende af met Jasmine Paolini (28), die debuteerde in een grandslamfinale. Het krachtsverschil was groot en dat uitte zich in de score: 6-2 6-1. Zo werd Swiatek na 2020, 2022 en 2023 opnieuw de beste in Parijs.

Het contrast in aanloop naar de finale was groot. Voor Paolini was het de eerste grandslamfinale, Swiatek begon aan haar vijfde (waarvan vier op Roland Garros). Ook stond de Italiaanse in aanloop naar de eindstrijd veel langer op de baan: bijna achttien uur, om nog geen negen uur. Swiatek verloor alleen een set tegen Naomi Osaka, verder won ze alles vrij simpel. Zo ook de finale. Haar laatste nederlaag op het gravel van Parijs dateert van 9 juni 2021.

Krachtsverschil te groot

De 23-jarige Swiatek begon voor haar doen matig aan de partij. Ze pakte wel haar eerste eigen game, alleen benutte vervolgens niet het breakpunt in de servicegame van de Italiaanse. Sterker nog: Paolini ging door de service heen van de Poolse en kwam met 2-1 voor. Een stunt in de maak? Dat niet. Totaal niet zelfs. Swiatek brak direct terug met een love game en denderde in sneltreinvaart door naar setwinst: 6-2.

🎾🇫🇷 | Swiatek ⚔️ Paolini. De eerste set is voor Swiatek. De Poolse werd gebroken en kwam 1-2 achter, maar wint vervolgens vijf games op rij. #RolandGarros



📺​ Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wh2iNXVsG8 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 8, 2024

Het begin van Paolini was brutaal, maar vervolgens sloeg ze te veel onnodige fouten. En dat is tegen Swiatek geen slim plan. Ook bleek het niveauverschil wat te groot. In de tweede set werd het na een break al 3-0. Daarmee was het verzet van de arme Paolini, die op momenten ook veel pech had met bijvoorbeeld de netband, definitief gebroken. Gelukkig voor haar kwam ze nog wel op het scorebord. Daar bleef het ook bij, want Swiatek maakte het bij het eerste championship point af.

Dubbele kans op een prijs voor Paolini

Overigens moet de Italiaanse Paolini de scherven bijeen rapen, want ze speelt zondag ook nog de finale van het vrouwendubbelspel. Samen met haar landgenote Sara Errani neemt ze het op tegen de Amerikaanse Coco Gauff en Katerina Siniaková uit Tsjechië.

Chris Evert in zicht

Met haar vierde titel op het gravel van Parijs komt Swiatek op gelijke hoogte met de Belgische Justine Henin, Helen Wills en de Françaises Kate Gillou en Jeanne Matthey. Onder anderen Chris Evert (7) en Steffi Graf (6) hebben er (in het open era) nog meer dan Swiatek, die nog wel een hele carrière voor haar heeft.