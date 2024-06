Mishandelingszaak Alexander Zverev: 'tennisser treft schikking met ex-vriendin'

Alexander Zverev tennist vrijdag in de halve finale van Roland Garros, maar niet zijn sport maar zijn rechtszaak stonden vrijdagochtend centraal in de media. Hij zou een schikking hebben getroffen met zijn ex, die hij zou hebben mishandeld.

De rechtszaak liep inmiddels al een tijdje, maar nu zou er dus een oplossing zijn. Een opvallend detail is dat Zverev zelf geen schuld heeft bekend rond het incident. De Duitser zou in mei 2020 zijn ex-vriendin bij de keel hebben gegrepen in een appartement in Berlijn. Nu er dus een schikking in de zaak is getroffen, lijkt niet bekend te worden of Zverev hier daadwerkelijk schuldig aan is. De officiële aanklacht tegen de nummer vier van de wereld was 'fysieke mishandeling en het aantasten van de mentale gezondheid'.

BREAKING: Germany's top tennis player Alexander Zverev has settled his assault case with his ex-girlfriend.



He was accused of strangling her at a Berlin apartment in May 2020.



The two sides have now reached an out-of-court settlement. There's no admission of guilt by Zverev. — Jonathan Crane (@jonathancrane5) June 7, 2024

Geweldsincident

Het verhaal rond de beschuldiging richting Zverev begon in oktober 2020, toen zijn ex-vriendin Olga Sharypova hem beschuldigde van mishandeling. Zverev ontkende deze beschuldigingen en noemde ze 'ongegrond en simpel gezegd onzin.' Sharypova vertelde dat de Duitser haar zou hebben geslagen en een kussen op haar gezicht zou hebben gedrukt tijdens de ruzie. In oktober 2021 werd er door tennisbond ATP een onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen, maar twee jaar later sloot de bond het onderzoek en werd Zverev niet gestraft.

Roland Garros

Zverev liet zich op Roland Garros nog niet afleiden door de rechtszaak, aangezien hij een ijzersterk toernooi speelt. In de eerste ronde rekende hij af met Rafael Nadal en in de tweede ronde was hij te sterk voor de Belg David Goffin. In ronde drie had Zverev het erg zwaar tegen Tallon Griekspoor, maar ook die partij trok hij uiteindelijk naar zich toe. In de vierde ronde en de kwartfinale rekende de Duitser af met bekende namen uit de top 10 van de wereld: Holger Rune en Alex de Minaur. In de halve finale wacht een duel tegen Casper Ruud en bij winst neemt Zverev het in de eindstrijd op tegen of Jannik Sinner of Carlos Alcaraz.