Tallon Griekspoor blinkt uit in Nederland: waanzinnige reeks bij toernooien voor eigen publiek

Tallon Griekspoor had het vrijdag in de kwartfinale van de Libéma Open erg moeilijk met de Australiër Aleksandar Vukic, maar wist voor het tweede jaar op rij de halve finales te halen in Rosmalen. De Nederlandse titelverdediger lijkt zich de laatste jaren als een vis in het water te voelen voor eigen publiek.

Dat Griekspoor net even wat meer kan voor eigen publiek werd jaren geleden al duidelijk. Als jonkie kreeg hij in 2018 en 2019 een wildcard voor het ABN Amro Open in Rotterdam en beide jaren wist hij te stunten in de eerste ronde. Drievoudig grandslamkampioen Stan Wawrinka moest er in 2018 aan geloven en een jaar later verslikte Karen Khachanov zich in Griekspoor.

Het duurde vervolgens een tijd voordat Griekspoor écht door wist te breken, maar inmiddels is het zo ver. De Nederlander staat in de top 30 van de wereld en wist vorig jaar twee toernooien te winnen. In het Indiase Pune en op het gras in Rosmalen. Ook dit jaar staat de Nederlander dus in de halve finale bij het toernooi in Brabant.

Opluchting bij mopperende Tallon Griekspoor op Libéma Open: Nederlander worstelt zich naar halve finale Het kostte Tallon Griekspoor heel veel moeite, maar de Nederlander maakt nog altijd kans om opnieuw Libéma Open te winnen. De beste tennisser van ons land won in de kwartfinale in drie sets van de verrassende Aleksandar Vukic: 4-6, 6-3, 7-6.

Griekspoor als een vis in het water in Nederland

Griekspoor is aan een geweldige reeks bezig in Nederland sinds hij twee jaar geleden bij de Libéma Open in de tweede ronde onderuit ging en landgenoot Tim van Rijthoven het toernooi zag winnen. Een maand later won hij een Challenger-toernooi in Amersfoort. Dat is een niveautje lager dan toernooien als de Libéma Open en de ABN Amro Open, maar ook daar is hij sindsdien ijzersterk.

Sterk in Rotterdam

De reeks begon bij de ABN Amro Open van 2023 en dat terwijl het helemaal niet zo vanzelfsprekend was daaraan meedeed. De Nederlander wilde eigenlijk toernooien in Zuid-Amerika op gravel gaan spelen om aan zijn ranking te gaan werken, maar toen hij ineens de titel in Pune won, hoefde dat niet meer en accepteerde hij een wildcard voor het toernooi in Rotterdam.

In Ahoy bereikte Griekspoor knap de halve finales na onder meer een stunt tegen topspeler Alexander Zverev. Uiteindelijk was het Jannik Sinner, sinds deze week de nummer één van de wereld, die hem wist af te stoppen. Dat scenario herhaalde zich dit jaar. De Nederlander plaatste zich in februari door zeges op Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz en Emil Ruusuvuori opnieuw voor de laatste vier, maar weer was Sinner in die ronde te sterk.

Onverslaanbaar in Rosmalen

Waar Griekspoor in Rotterdam dus wel elke keer nog van de titel kon worden afgehouden, lukte dat zijn concurrenten in Rosmalen niet. De Nederlander pakte vorig jaar de titel door de Australiër Jordan Thompson te verslaan en is inmiddels acht duels op rij ongeslagen op het gras in Brabant.

Om die reeks te verlengen moet Griekspoor zaterdag in de halve finales af zien te rekenen met de Amerikaan Sebastian Korda. Dat is een gevaarlijke tegenstander, want Korda won vorig jaar in Astana hun enige eerdere ontmoeting.