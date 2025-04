Italiaanse toptennisser blikt terug op beangstigend moment: 'Ik kon me niet bewegen'

Het luxeleven in Monte Carlo bestaat niet alleen maar uit rozengeuren en maneschijn. Daar kan de Italiaan Matteo Berrettini over meepraten. Hoewel hij dinsdag een van zijn grootste zeges uit zijn carrière boekte, maakte hij ook iets vreselijks mee in het prinsendom.

Twee jaar geleden moest de nummer 34 van de wereld zich terug trekken voor zijn part in de derde ronde. Berrettini lag namelijk roerloos in bed. Een buikspierblessure kostte hem uiteindelijk het hele gravelseizoen destijds. "Ik heb een herinnering hier van twee jaar terug toen ik hier geblesseerd raakte en ik de volgende dag lag ik in bed en kon ik niet bewegen", blikte hij terug.

"Mijn buikspier deed erg veel pijn. Iedere keer als ik hoestte of nieste, deed het erg veel pijn. Ze waren aan het spelen op center court en ik kon ze horen vanuit mijn appartement. Het was echt een zware dag, echt een zware dag", herinnert de Italiaan zich.

Knappe zege

Dinsdag stapte Berrettini de baan op tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Het werd een waanzinnig tennisgevecht, dat na drie sets eindigde in het voordeel van de Italiaan: 2-6 6-3 7-5. Een overwinning met een enorm veel waarde.

"Ik had zoiets van nu ga ik ze laten juichen voor mij en dat was waarom ik de energie vond in de derde set. Gesteund door het 'thuispubliek' - Berrettini woont in Monte Carlo en het plaatsje ligt vlak bij Italië - trok hij de overwinning over de streep. "Het is zo belangrijk voor ons, voor de Italianen. Het is speciaal. In sommige momenten probeerde ik het publiek luider te maken. Het geeft energie, helemaal als je moe bent."

Berrettini bedankte het aanwezige publiek dan ook. "Het was een van de redenen waarom ik de wedstrijd wist om te draaien. In de derde ronde treft hij landgenoot Lorenzo Musetti of de Tsjech Jiri Lehecka.