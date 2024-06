Regen op Libéma Open gooit roet in het eten bij rentree Tim van Rijthoven: wedstrijd gestaakt

De rentreewedstrijd van Tim van Rijthoven is gestaakt vanwege regenval. In een extreem winderige eerste ronde van de Libéma Open stond de Nederlander eindelijk weer op de tennisbaan. In 2022 won de 27-jarige Nederlander het ATP-toernooi van Rosmalen.

Van Rijthoven kampt al bijna anderhalf jaar met blessures en is nog niet teruggekomen bij zijn oude niveau. De voormalig nummer 101 van de wereld speelde zijn laatste toernooi in februari 2023. Voor de Libéma Open kreeg hij een wildcard, waar hij het in de eerste ronde opneemt tegenover de Belg Zizou Bergs.

Winderig en nat

De speelomstandigheden in Rosmalen waren niet al te best. Verschillende wedstrijden werden uitgesteld, maar toch konden Van Rijthoven en Bergs uiteindelijk de baan op. Ze moesten rekeningen houden met regen en donkere wolken. Maar vooral de hevige windstoten waren een behoorlijke uitdaging. Zelfs de tv-kijker kon niet om het gebonk van de windstoten heen. Toen het toch weer harder begon te regenen, werd de wedstrijd gestaakt.

Matige start Van Rijthoven

Na 45 minuten moesten de tennissers weer de baan af. Dat bleek net genoeg om de eerste set te spelen. Van Rijthoven begon met serveren en pakte direct de leiding. Later kwam hij ook met 3-2 voor, maar daarna ging het mis. De Belgische nummer één won zijn servicegame met 40-0 om 3-3 te maken, waarna hij de game later de break pakte.

Dit bleek doorslaggevend, want het lukte Van Rijthoven niet om terug te breaken. De eerste set ging naar de Belg met 6-4. Wanneer de tweede en mogelijk derde set gespeeld worden, is nog niet bekend.

Zo komt Tim van Rijthoven-tegenstander Zizou Bergs aan zijn bijzondere voornaam Zizou Bergs is de nieuwe ster van het Belgische tennis. De 25-jarige Limburger speelt in de eerste ronde van de Libéma Open tegen Nederlander Tim van Rijthoven, die zijn rentree maakt. Maar hoe komt 'Zizou' aan zijn bijzondere voornaam?

Blessure Van Rijthoven

De geboren Roosendaler stond door een elleboogblessure vijftien maanden aan de kant. Na zijn successen op de Libéma Open en Wimbledon, waar hij de vierde ronde haalde, kreeg hij opnieuw last van zijn golfelleboog. De pijn werd alsmaar erger, ook op de tennisbaan. Van Rijthoven besloot in 2023 na het ABN Amro-toernooi in Rotterdam een revalidatieproces in te gaan. In juli liet hij zich zelfs opereren. Vier maanden lang raakte de tennissers zelfs geen racket aan.