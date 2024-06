Zo komt Tim van Rijthoven-tegenstander Zizou Bergs aan zijn bijzondere voornaam

Zizou Bergs is de nieuwe ster van het Belgische tennis. De 25-jarige Limburger speelt in de eerste ronde van de Libéma Open tegen Nederlander Tim van Rijthoven, die zijn rentree maakt. Maar hoe komt 'Zizou' aan zijn bijzondere voornaam?

Bergs is in de vorm van zijn leven. Hij strandde op het Parijse gravel van Roland Garros in de derde ronde, wat zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi is. De Belgische nummer één klom na het toernooi naar plek 81 van de wereld, zijn hoogste notering ooit. Zijn achternaam zien we weleens vaker in de sportwereld, maar zijn bijzondere voornaam is een zeldzaamheid.

Hoe komt Zizou Bergs aan zijn voornaam?

De tennisser uit het Belgische Neerpelt kreeg al eens eerder via Instagram vragen over zijn voornaam. "Mijn naam komt van Zinedine Zidane", reageerde hij. 'Zizou' was niet alleen de bijnaam van de legendarische Franse voetballer, een andere voetballer kreeg dezelfde naam. "Het was de bijnaam van mijn papa in het voetbal. Toen ik geboren werd, hadden mijn ouders alleen een meisjesnaam klaar. En dus werd het Zizou."

Zizou Bergs haalt David Goffin in

Lange tijd was David Goffin de beste tennisser van onze zuiderburen. De inmiddels 33-jarige Belg stond zelfs ooit op plek zeven van de wereld. Inmiddels is Goffin uit de top 100 gezakt (109), maar blijft hij nog altijd de nummer twee. Ook Goffin komt in actie op het toernooi in Rosmalen. Bij de vrouwen doen de Belgen het een stuk beter. Met Elise Mertens en Greet Minnen staan er twee Belgische tennissters in de top 100 van de WTA wereldranglijst.

Libéma Open

Bergs speelt in de eerste ronde van de Libéma Open tegen Van Rijthoven. Hij plaatste zich als Lucky Loser. Mocht hij zijn eerste wedstrijd in Rosmalen winnen, speelt hij in ronde twee tegen de als nummer één geplaatste Alex de Minaur. De wedstrijd tussen Bergs en Van Rijthoven wordt geschat om 17.10 uur te starten.