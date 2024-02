Rolstoeltennisser Ruben Spaargaren doet ondanks uitvalsverschijnselen mee aan de ABN AMRO Open: 'Tranen in mijn ogen'

Het ABN AMRO Open is maandag officieel begonnen met het hoofdtoernooi bij de mannen. Het rolstoeltoernooi bij de mannen en vrouwen gaat woensdag pas van start en Ruben Spaargaren is een van de deelnemers. Zijn deelname was geen zekerheidje.

Spaargaren lijdt aan een chronische bloedziekte en raakte op zijn tiende door een bloeding in zijn rug volledig verlamd vanaf zijn middel. Dankzij een jarenlang hersteltraject slaagde hij er toch in om nog rolstoeltennisser te worden. Eind vorig jaar kreeg hij weer een enorme klap te verwerken, zo vertelt hij tegen De Telegraaf.

"Ik zou nog de Masters spelen, maar kreeg in Barcelona last van uitvalsverschijnselen", vertelt hij daarover. Hetzelfde als wat hij als ventje van tien jaar meemaakt. Op persoonlijk gebied was het helemaal een rampjaar, want zijn moeder werd getroffen door een hersenbleding en kreeg ook nog een bacterie op haar hartklep. Op de baan wist hij dat aardig van zich af te zetten. Spaargaren pakte op de Europese Spelen zelfs goud en daarmee een ticket voor de Paralympische Spelen van komende zomer in Parijs.

Tranen in Australië

Spaargaren wist niet zeker of hij daarna nog terug zou kunnen komen op zijn oude niveau: "Half december kwam er wat kracht terug. Mijn lichaam heeft het daarna weer snel opgepakt. Ik haalde tot ieders verbazing de Australian Open en de tranen sprongen in mijn ogen nadat ik daar ook nog een potje won."

Spaargaren lijdt aan de bloedziekte en dus kunnen de uitvalsverschijnselen ieder moment terugkeren: "Ik ga mezelf niet gek lopen maken. Het zorgt ervoor dat ik het nog meer waardeer dat ik de wereld mag rondreizen en achter een balletje mag aanhollen. Het besef is groot dat het goed is om stil te staan bij mooie momenten. En soms moet je dat vieren met een biertje."