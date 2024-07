Speelschema Wimbledon 2024 | Wat kan Iga Swiatek in de tweede ronde?

Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal uit in de tweede ronde. Maar het toernooi gaat gewoon door mét onder andere Iga Swiatek, winnares van Roland Garros. Dit is het programma op Wimbledon op 4 juli.

Op de vierde dag kwam Djokovic, nummer 2 van de plaatsingslijst, in actie in de tweede ronde. De Serviër had vier sets nodig om voorbij de Britse laagvlieger Jacob Fearnley te komen. Djokovic is net hersteld van een scheurtje in zijn meniscus.

Novak Djokovic in vier sets langs laagvlieger op Wimbledon: 'Wedstrijd verdiende een vijfde set' Novak Djokovic heeft met kniebescherming de derde ronde van Wimbledon bereikt. Dat gebeurde wel met setverlies. De nummer 2 van de plaatsingslijst had vier sets nodig tegen de Brit Jacob Fearnley: 6-3 6-4 5-7 7-5.

Hoe laat speelt Iga Swiatek?

Na Djokovic is het de beurt aan Iga Swiatek. De Poolse winnares van Roland Garros neemt het in haar tweede ronde op tegen de Kroatische Petra Martic. Die wedstrijd begon om 18.00 uur.

Speelschema Wimbledon (mannen)

Speelschema Wimbledon (vrouwen)

Laatste nieuws Wimbledon

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon.