Speelschema Wimbledon 2024 | Welke twee vrouwen bereiken de finale?

Engeland viert feest na het bereiken van de finale op het EK voetbal, maar in Londen wordt er donderdag op Wimbledon gewoon weer getennist. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal vorige week al uit in de tweede ronde, maar het toernooi gaat gewoon door met andere wereldtoppers. Dit is het programma van donderdag 11 juli.

De tweede donderdag van Wimbledon is traditioneel de dag waarop de halve finales bij de vrouwen worden gespeeld en dat is dit jaar niet anders. Het belooft een bijzondere dag te worden, want er gaat sowieso één speelster voor het eerst de finale op het heilige gras bereiken. Het is het gevolg van een verrassend toernooi.

De drie hoogste geplaatste speelsters zijn er namelijk niet meer bij. Iga Swiatek, de nummer één van de wereld verloor in de derde ronde en Coco Gauff (tweede) moest het toernooi verlaten na haar nederlaag in de achtste finales. Aryna Sabalenka, die derde staat op de wereldranglijst, meldde zich vlak voor het toernooi af met een blessure.

Oud-winnares

Dat betekent dat Elena Rybakina de grote favoriet is voor de titel, maar dat zegt dit toernooi dus vrij weinig. Toch weet de nummer vier van de wereld als geen ander hoe het is om goed te presteren op het gras, want twee jaar geleden won ze Wimbledon al eens. Ook won ze dit jaar al drie titels.

Rybakina treft in haar halve finale Barbora Krejcikova. De Tsjechische is de nummer 32 van de wereld, maar ook zij heeft al een keer een grandslamtoernooi gewonnen. Krejcikova was in 2021 de sterkste op Roland Garros en zal dus niet snel nerveus worden.

Verrassende halve finale

Rybakina en Krejcikova moeten wel nog even wachten voor ze de baan op mogen, want eerst spelen Donna Vekic en Jasmine Paolini de eerste halve finale. Voor beiden wordt het de eerste halve finale op Wimbledon ooit, maar Vekic ook op de andere grandslamtoernooien nooit tot de laatste vier kwam, deed Paolini dat vorige maand nog.

De Italiaanse is 28 jaar oud en speelde jarenlang in de subtop van het tennis, maar beleeft dit jaar ineens haar doorbraak. Ze verloor een maand geleden de finale op Roland Garros en won ook al het grote graveltoernooi van Rome.

Bij haar vorige drie deelnames op Wimbledon verloor ze direct in de eerste ronde, maar ook het gras is blijkbaar geen enkel probleem meer voor haar. De Italiaanse begon het jaar op plek 30 op de wereldranglijst, maar zal vanaf maandag de nieuwe nummer vijf zijn.

