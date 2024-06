Tallon Griekspoor knokt zich via drie tiebreaks op Rosmalens gras naar tweede ronde, ook Naomi Osaka door

Tallon Griekspoor heeft de eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen overleefd. De Nederlander won in drie sets van de Serviër Miomir Kecmanovic. In de tweede ronde neemt de titelverdediger het op tegen Mackenzie McDonald. Bij de vrouwen won Naomi Osaka voor het eerst op Nederlandse bodem dankzij haar 6-2, 6-4 overwinning op Elise Mertens.

Griekspoor en Kecmanovic waren in de eerste set enorm aan elkaar gewaagd. Beide spelers leverden geen enkele servicegame in, waardoor een tiebreak het verschil moest maken in de set. In de tiebreak kwam de 27-jarige Griekspoor met 4-1 achter. De Nederlander kwam zijn achterstand niet meer te boven. Kecmanovic benutte direct zijn eerste setpoint en schreef zo de eerste set op zijn naam.

Griekspoor in de problemen

Na de teleurstellende tiebreak van de eerste set wachtte Griekspoor de lastige missie om de eerstvolgende twee sets te winnen. Al snel werd duidelijk dat de mannen opnieuw weinig weggaven in hun servicegames. Een regenbui in Rosmalen zorgde ervoor dat de partij moest worden stilgelegd. Na een onderbreking ging de wedstrijd verder, maar niet veel later verstoorde de regen opnieuw het uitspelen van de tweede set.

Alleen maar tiebreaks

Bij een 6-5 stand in games in het voordeel van de Nederlander kon Griekspoor na de dubbele regenbreak de hele boel omdraaien. Telkens was er een tiebreak nodig om het verschil in de sets te maken. Griekspoor won ze allebei, waardoor de Nederlander na de verloren eerste set de daaropvolgende twee sets won en daarmee de tweede ronde bereikte.

Botic van de Zandschulp

Ondanks de overwinning van Griekspoor komt er geen ontmoeting met landgenoot Botic van de Zandschulp in de tweede ronde. Van de Zandschulp slaagde er niet in om af te rekenen met de Amerikaan Mackenzie McDonald. Hij verloor na drie sets met: 4-6, 6-4, 2-6.

Naomi Osaka

De Japanse tennisster Naomi Osaka is één van de publiekstrekkers in Rosmalen. De viervoudig grandslamkampioene werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Belgische Elise Mertens (WTA-32). Voor Osaka betekende het de eerste wedstrijd op gras sinds Wimbledon 2019. Vanwege mentale problemen en de bevalling van haar dochter was ze lang uit de roulatie.

Mertens werd simpel verslagen in twee sets met: 6-2, 6-4. Osaka verloor geen enkele servicegame en wist haar Belgische tegenstander zelfs drie keer te breaken. Na iets meer dan een uur had Osaka aan één matchpoint genoeg en plaatst ze zich zo voor de tweede ronde van Libéma Open.

Osaka neemt het in de tweede ronde op tegen de Nederlandse Suzan Lamens. Die op haar beurt in de eerste ronde afrekende met de Amerikaanse Bernarda Pera. De 24-jarige Nederlandse verloor de openingsset, maar won vervolgens zeer knap de laatste twee sets.

Nederlandse vrouwen

Tegenover het Nederlandse succes van Lamens staat de nederlaag van Eva Vedder. Zij kon de eerste set nog in de wacht slepen, maar daarna was de Canadese Bianca Vanessa Andreescu duidelijk de sterkste. Vedder verloor uiteindelijk met: 6-4, 3-6 en 2-6.

Arantxa Rus

Arantxa Rus was de laatste van de Nederlandse dames die dinsdag in actie kwam in Rosmalen. Haar partij tegen Dalma Galfi werd echter vroegtijdig onderbroken door wederom regenval. Na de verplichte pauze verloor Rus met dikke cijfers van de Hongaarse qualifier: 6-0, 6-3.