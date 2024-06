Persconferentie voor bokspartij UFC-veteranen Nate Diaz en Jorge Masvidal mondt uit in enorme knokpartij

De persconferentie voor aanvang van de bokspartij tussen Nate Diaz en Jorge Masvidal is uitgelopen op een grote chaos. De twee UFC-veteranen gingen voordat ze in de ring stonden al met elkaar op de vuist.

De twee heren zullen pas op 6 juli tegen elkaar in de ring staan, maar tijdens de persconferentie in Anaheim Californië ging het al goed mis. Diaz besloot tijdens het persmoment ineens op te staan en weg te lopen, waar Masvidal enigszins verbaasd over was. Nadat Diaz weg liep ontstond er dan ook wat commotie en gingen de entourages van beide vechters met elkaar op de vuist. Vooralsnog leek het erop dat Diaz en Masvidal zelf hier niet bij betrokken waren. Het incident zorgde wel voor wat paniek op de persconferentie en een hoop filmende mensen.

Carrière

Masvidal en Diaz hebben allebei een sterke naam voor zichzelf opgebouwd in de MMA-organisatie UFC. Beide heren vochten daar lange tijd en pendelden tussen de weltergewicht en lichtgewichtdivisie. Diaz vocht twee keer tegen Conor McGregor en versloeg de Ier zelfs éénmaal, maar kampioen werd de knokker uit Stockton Amerika nog nooit. Dat laatste geldt ook voor Masvidal. Gamebred stond twee keer in een titelgevecht tegen Kamaru Usman, maar delfde ook twee keer het onderspit. Na een verlies tegen Gilbert Burns besloot hij in zijn thuisstad Miami officieel met UFC-pensioen te gaan.

BMF-titel

Het is niet de eerste keer dat Diaz en Masvidal tegenover elkaar staan in een partij. Voor de wedstrijd tussen de twee op UFC 244 in 2019 werd de speciale BMF-belt (baddest motherfucker) in het leven geroepen. Masvidal won die partij nadat de dokter Diaz dwong om te stoppen met de partij, vanwege een hevig bloedende wond bij zijn oog. De BMF-titel werd daarna nog gewonnen door Justin Gaethje na een knockout tegen Dustin Poirier. Gaethje verloor de belt uiteindelijk aan Max Holloway in een historische partij op UFC 300.