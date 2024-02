Van pizzabezorger naar UFC-vechter: Rico Verhoeven steunt aanstormend MMA-talent

Bolaji Oki is een Belgische MMA-vechter die op het punt staat door te breken in de UFC. Deze zaterdag is zijn debuut in de gevreesde octagon tegen de Amerikaanse Timothy Cuamba. Oki heeft een flinke engel op zijn schouder: onze eigen Rico Verhoeven staat achter de jonge vechtersbaas.

Oki kan niet wachten om zijn dromen waar te kunnen maken. Zijn doelen zijn meer dan duidelijk: "Ik ben op een missie", schrijft de 28-jarige Belg op Instagram. Naast het zelfvertrouwen prijkt er ook een foto met de Nederlands kickboks-held Rico Verhoeven op zijn sociale media. Verhoeven is groot van Oki en steunt zijn carrière waar hij kan.

"Ik ga doen wat ik het beste doe, en dat is vechten," benadrukt Oki tegenover het Belgische Nieuwsblad. Zijn specialiteit is het staande gevecht, waarbij hij rake klappen kan uitdelen. Aan zelfvertrouwen in ieder geval geen gebrek. Bolaji gelooft dat zijn succes in de UFC is voorbestemt: "Je kan het lot niet veranderen," aldus de debutant.

De weg naar de UFC was niet altijd even voor de hand liggend. Oki's passie voor vechten was lange tijd slechts een hobby. Waar hij ooit begon als pizzabezorger, mag kan hij zaterdag bewijzen wat hij waard is als MMA-vechter. Wie het debuut van Oki live wil volgen zal moeten investeren in een UFC Fight Pass.