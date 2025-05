Jake Paul en 'beste vriend' Jutta Leerdam laten volgers smelten met hartverwarmende video

Jake Paul doet er alles aan om wereldkampioen boksen te worden. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam werkt hard in de gym om fitter, sterker en beter te worden. Daar krijgt Paul hulp bij van zijn hond Thor.

Op Instagram deelde de Amerikaanse influencer, ondernemer en dus ook bokser beelden van Thor die hem stoorde bij een workout. 'Mijn nieuwe bokscoach', schreef hij erbij met een lachpoppetje. In de video zelf stond 'POV: je hond heeft hechtingsproblemen'. Te zien is hoe de hond op Paul ligt wanneer hij plankt, er weer onder ligt wanneer zijn baasje opdrukt en als gewicht wordt gebruikt tijdens het squatten.

'Beste vriend' Jutta Leerdam

In de comments ontvangt Paul niets dan lof voor de video. 'Ik herinner me nog toen hij Thor voor het eerst kreeg, ik ben blij dat hij hem gehouden heeft', schrijft een fan. Ook reageren veel mensen met hartjes en/of hartjesogen. 'Oh mijn god', plaatst influencer Jen Selter.

Opvallend genoeg ontbreekt een reactie van Leerdam. De Nederlandse topschaatsster is meestal wel te vinden in de comments onder een post van haar verloofde. Zeker wanneer het gaat om haar 'beste vriend' Thor. De trouwe viervoeter heeft het altijd zwaar als Leerdam Puerto Rico verlaat. Dat is andersom ook het geval. 'Dit is het meest hartverscheurende van een langeafstandsrelatie', schreef ze ooit bij een video van Thor die ze achter moest laten.

Terug naar de realiteit

Dat zou onlangs niet anders zijn geweest. Leerdam was lange tijd in Puerto na de WK afstanden. Daar genoot ze van mooi weer, heerlijk eten, Thor en haar verloofde Jake Paul. Maar aan al dat moois kwam onlangs een einde, omdat Leerdam zich moet voorbereiden op de Olympische Winterspelen van 2026. Daar is winnen haar grote doel. "Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud", sprak Leerdam, die al eens tweede werd.

"Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", verzekerde ze. Aan die missie is ze nu begonnen samen met haar coach Kosta Poltavets. Door haar keuze om solo te gaan, heeft Leerdam wel de mogelijkheid om makkelijker op en neer te vliegen naar Paul en Thor in Puerto Rico.