Verrassing: 45-jarig boksicoon Manny Pacquaio maakt plotselinge comeback bekend

Boksicoon Manny Pacquaio (45) gaat zijn comeback in de boksring maken. Dat doet de knokker uit de Filipijnen tegen de twintig jaar jongere Chihiro Suzuki.

Pacquaio en Suzuki nemen het tegen elkaar op in de Saitama Super Arena op 28 juli voor het vedergewichtkampioenschap in de organisatie Rizin. De twee vechten drie rondes van drie minuten met speciale lichtere handschoenen dan degene die normaal gebruikt worden in de boksring. In 2021 stopte Pacquaio met boksen. Eerder dit jaar wilde hij al een comeback maken en zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Voor het bokstoernooi in Parijs werd hij uitgesloten vanwege de leeftijd van het boksicoon.

Record

De routinier Pacquaio heeft een gigantisch boksrecord opgebouwd in zijn lange carrière. Hij staat op 62 overwinningen, 8 verliespartijen, 2 gelijke spelen. 39 van die 62 overwinningen kwamen door een knockout. Pacquaio vocht verschillende oorlogen uit met verschillende bekende topvechters als Floyd Mayweather. De bokser uit de Filipijnen vocht op vlieggewicht, bantamgewicht, vedergewicht, lichtgewicht en weltergewicht. Pacquaio was ook actief in de politiek en was zelfs coach van een basketbalteam in de Filipijnen.

Suzuki

De tegenstander van Pacquaio is de 25-jarige Chihiro Suzuki. De Japanse vechter staat bekend als kickbokser, maar ook als MMA-vechter. In het kickboksen staat hij op 12 overwinningen en één verlies in zijn dertien partijen. In MMA staat hij op dertien zeges in zeventien wedstrijden. Suzuki verloor drie keer en één van zijn partijen eindigde in een no contest. Sinds november 2023 is hij vedergewichtkampioen in de organisatie Rizin.