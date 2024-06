AD-fotograaf krijgt schuld van traag VAR-besluit na goal Xavi Simons: 'Kastje is nog twee keer gevallen'

Xavi Simons dacht bij Nederland tegen Frankrijk op het EK voetbal te scoren. Zijn gedroomde 1-0 ging niet door: Denzel Dumfries stond buitenspel. Wel duurde het een minuut of vier voordat de scheids een besluit nam. Hoe kwam dat?

Volgens Algemeen Dagblad-fotograaf Pim Ras werd hij door de UEFA als schuldige gezien. Hij had tijdens de wedstrijd plaats genomen achter de boarding in het stadion te Leipzig. De fotograaf bevond zich vlakbij een kastje, dat als doel had om signalen vanuit het veld door te sturen naar het VAR-centrum. Vermoedelijk had dit kastje te maken met de onderlinge communicatie.

Naast het kastje, een soort internetmodem, stond een bord met de mededeling dat het hoort bij de VAR-keten. Ook stond erbij: "Don't touch", niet aanraken. Ras tikte het kastje echter met een van zijn camera's aan. Een goed plekje zoeken was niet zo eenvoudig. "Bij grote wedstrijden is dat altijd heel lastig", legt hij uit. "De ruimte is zeer beperkt."

Xavi Simons

Toen hij zich omdraaide raakte hij het kastje. "Dat viel toen van de boarding af. Vervolgens kwam die man van de UEFA het er weer opplakken. Het kastje is daarna nog twee keer gevallen." Ras probeerde het ding terug op zijn plek te krijgen. Dat lukte niet. Op het moment dat Simons het doel trof, lag het object op de grond.

Schuldig

Nadat het tamelijk lang duurde voordat de scheids de goal afkeurde, kreeg Ras van een UEFA-official te horen dat het zijn schuld was. Toch voelt hij zich niet schuldig. "Dat de UEFA uitgerekend dáár zijn technologie bevestigt, kan ik natuurlijk ook niet helpen."

