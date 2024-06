Zelfs Franse oud-topscheidsrechter vindt goal Xavi Simons geldig: 'Heb hier een duidelijke mening over'

Xavi Simons leek Oranje vrijdagavond op voorsprong te schieten tegen Frankrijk, maar het feest ging niet door. Onterecht, aldus Stéphane Lannoy, die veel topwedstrijden leidde als scheidsrechter.

Denzel Dumfries stond in de buurt van doelman Mike Maignan en hinderde hem zodoende, was het oordeel van de assistent-scheidsrechter na het doelpunt van Simons. Dumfries deed dat vanuit buitenspelpositie en dus werd de treffer afgekeurd.

Duidelijke mening

"Ik heb hier een vrij duidelijke mening over", zei de voormalige Franse topscheidsrechter in een uitzending van Radio Monte Carlo (RMC) Sport. "Ik vind het een geldig doelpunt", oordeelde hij dus anders dan de videoscheidsrechter. Die besteedde bijna vijf minuten aan het beoordelen van de situatie, maar steunde uiteindelijk de beslissing van de grensrechter.

"Er vallen verschillende dingen te zeggen over deze buitenspelsituatie", stelde Lannoy. "Je moet eerst de vraag beantwoorden of de speler zich in het gezichtsveld van de doelman bevindt en of hij in de baan van het schot staat. Dat was niet het geval. Hij hindert het zicht van doelman Maignan niet. Ook staat hij niet te dicht bij de doelman of leunt hij op hem", voert Lannoy aan als argumenten. Hij floot veel topwedstrijden, waaronder een groepswedstrijd van Oranje op het WK van 2010, de halve finale van het EK 2012 tussen Duitsland en Italië en tientallen Champions League -duels.

'Vreselijke beslissing'

Nederlandse scheidsrechters zijn het met de Fransman eens. Danny Koevermans, oud-profvoetballer en tegenwoordig amateurscheidsrechter, noemde het een 'vreselijke beslissing' en vond dat het Nederlands elftal werd 'beroofd van een goal'. Voorrmalig Eredivisie-scheidsrechter Mario van der Ende ergerde zich. "Ik snap niet dat de scheidsrechter niet naar het scherm werd geroepen."

Simons is realistisch

Simons zelf hield zich op de vlakte. Waar hij op het veld heel verontwaardigd kan reageren, was hij nu erg realistisch. "Ik kan er veel over zeggen, maar je verandert er niets meer aan. Het is een keuze van de scheidsrechter", zei de international. Hij speelde tegen Frankrijk weer als aanvallende middenvelder, terwijl hij de laatste tijd vaak als flankspeler staat opgesteld. Om eerlijk te zijn is dat (aanvallende middenvelder, red.) de positie waar ik me het meest thuis en comfortabel voel", zei de 21-jarige Nederlander.