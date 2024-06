Afscheid van plotseling overleden eigenaar Go Ahead Eagles trekt honderden mensen, veel emotie in de rij

Bij het stadion van Go Ahead Eagles staan woensdagavond lange rijen met supporters die afscheid willen nemen van de vorige week overleden Kees Vierhouten, eigenaar van de voetbalclub uit Deventer.

Naar schatting staan alleen al op het terrein van stadion De Adelaarshorst vele honderden mensen te wachten om de clubeigenaar de laatste eer te betuigen. Ook buiten het terrein staan supporters en er blijven mensen komen, zegt een woordvoerder van Go Ahead Eagles. Veel bezoekers hebben bloemen bij zich in de clubkleuren rood en geel.

Go Ahead Eagles 'geschokt' na plotseling overlijden van eigenaar en Quote 500-miljonair Kees Vierhouten (51) Go Ahead Eagles-eigenaar Kees Vierhouten is woensdagavond op 51-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartinfarct. "Geschokt en verbijsterd heeft Go Ahead Eagles dit nieuws vandaag ontvangen", meldt de club uit Deventer.

'Indirecte band met hem'

Het stadionterrein ging om 19.00 uur open voor mensen die afscheid willen nemen van Vierhouten. Voor die tijd stonden er al mensen te wachten, zegt de woordvoerder van de voetbalclub tegen ANP. "Het is heel druk. Ook mensen die hem niet kenden, hebben toch een soort indirecte band met hem."

Veel emotie

Er is veel emotie, ziet een ANP-fotograaf die ter plaatse is. De kist met het lichaam van Vierhouten staat woensdagavond in het Supportershome in het stadion. Sommige supporters zeggen bloemen of hun Go Ahead Eagles-sjaal op de baar te hebben achtergelaten. Ook hebben meerdere supportersgroepen grote bloemkransen meegenomen in de kleuren rood en geel.

Om 21.00 uur écht klaar

Mensen kunnen nog tot 21.00 uur afscheid nemen van Vierhouten. Dan moet het terrein ook echt dicht, zegt de woordvoerder van Go Ahead Eagles. De 51-jarige Vierhouten overleed vorige week woensdagavond plotseling aan een hartinfarct. De ondernemer werd in 2022 grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles. De club plaatste zich onlangs via de play-offs voor Europees voetbal.