De dreadlocks van Jérémy Doku tot de felblauwe coupe van Andrei Rațiu: dit zijn de gekste EK-kapsels

Als je het EK de afgelopen tijd hebt gevolgd zal het je niet ontgaan zijn. Sommige voetballers maken een heel kunstwerk van hun kapsel. Veel vlechten en felblauwe kleuren, niks is te gek. Bekijk hier de meest bijzondere EK-kapsels.

Bij het Nederlands elftal maakt vooral Memphis Depay werk van zijn haar. Hoewel zijn zweetband vooral de aandacht trekt, is er door de spits ook goed nagedacht over wat eronder zit. Voor het duel met Frankrijk liet hij zijn haar in een nieuw patroon vlechten.

Memphis Depay heeft kappertje gepakt voor clash met Frankrijk op EK Memphis Depay heeft een kapper laten invliegen op het EK. De haardracht van de spits van het Nederlands elftal was tegen Frankrijk anders ten opzichte van het met 2-1 gewonnen duel met Polen. Veel was er niet anders, alleen de vorm van zijn cornrows. Wel had hij zijn vertrouwde zweetband op.

Jérémy Doku

Ook de Belgische Jérémy Doku besteedt aandacht aan zijn kapsel. Hij speelt met opgeschoren zijkanten en blonde dreadlocks. Ze zijn op een bijzondere manier gevlochten, zoals je op de foto hieronder kan zien.

Kapsel van Jérémy Doku. Getty Images

In de wedstrijd van België tegen Roemenië (2-0). Was er echter nog iemand die opviel op het veld vanwege zijn haardracht. Andrei Ratiu speelt met een felblauwe coupe.

Andrei Ratiu

Roemenië speelde de eerste groepswedstrijd ijzersterk tegen Oekraïne en won met 3-0. Toch was het spel van de Roemenen niet het meest opvallende tijdens het duel. Het oog werd meteen getrokken naar de haardracht van Ratiu.

De speler van Rayo Vallecano, die ooit nog tien wedstrijden voor ADO Den Haag speelde, verfde zijn haar voor het toernooi knalblauw.

Ajax-flop helpt Roemenië aan verrassende zege op Oekraïne in kleurrijk EK-duel Roemenië is het EK begonnen met een verrassende zege. De Roemenen waren in München met liefst 3-0 te sterk voor Oekraïne, dat voor het eerst een duel op een eindtoernooi speelde sinds de Russische invasie in het land. Oud-Ajacied Razvan Marin liet zich zien met een doelpunt.

In combinatie met het gele tenue van Roemenië leek Ratiu met zijn blauwe haar wel een representatie van de vlag van de tegenstander. Maar zo zal de 25-jarige verdediger het niet bedoeld hebben. Misschien brengt het kapsel wel geluk voor de Roemenen. In de eerste groepswedstrijd lijkt dat wel het geval te zijn.

Gekke EK-kapsels

Veel legendarische kapsels gingen het blauwe haar van Ratiu en de vlechten van Doku voor. Zo zijn er verschillende hanenkammen te zien geweest in voorgaande edities van het toernooi. Voor Paul Pogba was een hanenkam niet voldoende. De Fransman liet een afbeelding van een haan in zijn kapsel verven.

Bekijk hier onder een aantal van de gekste EK-kapsels. Daarbij valt zelfs de zweetband van Memphis Depay in het niet.

Memphis Depay showt op EK in gouden letters typische boodschap op veelbesproken zweetband Memphis Depay speelt ook op het EK voetbal gewoon met zijn veelbesproken zweetband. Maar deze keer met een gepersonaliseerde. Voorop staat rugnummer '10' en op de achterkant heeft hij een cryptische boodschap toegevoegd. Eentje zoals we Depay kennen.

