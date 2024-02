Ajax-keeper Gerónimo Rulli enorm blij voor de camera: 'Zag slechtste periode vanaf mijn bank'

Gerónimo Rulli heeft maandagavond zijn eerste minuten in het profvoetbal gemaakt sinds zijn rentree. De 31-jarige keeper deed met Jong Ajax mee tegen Jong FC Utrecht (1-0 zege).

"Ik ben weer fit", zegt Rulli met een stralende lach voor de camera van ESPN. De Argentijn heeft dan net de nul gehouden tegen Jong FC Utrecht. Omdat Jong Ajax tegen een ander Jong-team speelde in de Keuken Kampioen Divisie, mocht Rulli onder de lat staan. Hij hield de nul en stopte zes schoten op doel.

"Erg blij om weer op het veld te zijn", zegt Rulli. In de allereerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, tegen Heracles Almelo, viel hij al na een halfuur geblesseerd uit. "Het was erg zwaar. Ik miste een groot deel van het seizoen."

"Ik zag de slechtste periode van Ajax vanaf de bank", blikt Rulli terug op de slechtste maanden van Ajax in de geschiedenis. De Amsterdammers stonden zelfs even op de laatste plaats in de Eredivisie. "Ik kon het team niet helpen."

Basisplaats verloren

Overigens is Rulli, die als wisselkeeper met Argentinië het WK 2022 won, al sinds eind november weer fit. Hij verloor zijn basisplaats bij Ajax aan Diant Ramaj en zit sindsdien op de bank. Inmiddels al negen wedstrijden in de Eredivisie. Als keeper is het dan bijna onmogelijk om 'even in te vallen' en dus maakte Rulli maandagavond pas zijn rentree.