Al-Nassr neemt al heel snel weer afscheid van shirtsponsor Nike en gaat verder met concurrent

Al-Nassr gaat vreemd, op shirtsponsorgebied dan. De ploeg van Cristiano Ronaldo voetbalt nu nog met Nike, maar vanaf volgend seizoen prijkt het logo van concurrent Adidas op de borst. Dat is snel, want Nike is pas sinds medio 2023 de shirtleverancier.

Cristiano Ronaldo is natuurlijk al jaren het gezicht van Nike en dus is het enigszins vreemd dat Al-Nassr overstapt naar Adidas, waar Lionel Messi de grote man is. De Saudische topclub heeft een deal van drie jaar gesloten met het Duitse sportmerk.

Guido Fienga, de grote baas van Al-Nassr, was blij met de deal. "Deze samenwerking is een bewijs van onze gedeelde ambities en onze toewijding om van Al-Nassr een voetbalgrootmacht te maken, niet alleen in Saudi-Arabië maar internationaal." Adidas ziet vooral kansen. "We zijn tevreden", aldus Bilal Fares. "Wij zijn twee eenheden die zich inzetten voor het vormgeven dan de toekomst van het voetbal in Saudi-Arabië."