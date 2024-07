Álvaro Morata grijpt hoofdrol bij EK-huldiging Spanje met teksten over Lamine Yamal en Engeland

De Spaanse selectie is maandag in Madrid gehuldigd voor het winnen van het EK. Spanje was zondag in de finale met 2-1 te sterk voor Engeland en pakte daarmee de vierde titel uit de geschiedenis. In Madrid stonden tienduizenden fans de spelers op te wachten en zij zagen dat aanvoerder Álvaro Morata de hoofdrol (en de microfoon) greep.

Spanje pakte zondag de Europese titel door een laat doelpunt van Mikel Oyarzabal. De selectie van bondscoach Luis de la Fuente vierde zondagavond in Berlijn een mooi feestje, maar moest snel weer terug naar Spanje. De spelers landden maandagmiddag op het vliegveld in Madrid, waar aanvoerder Morata met de beker uit het vliegtuig kwam. Vervolgens moesten ze een flink programma afwerken in de Spaanse hoofdstad.

Feest in Madrid

Eerst ging de Europees kampioen op bezoek bij koning Felipe VI en koningin Letizia en hun dochters Leonor en Sofía in het koninklijk paleis in Madrid. De koning was samen met Sofía ook van de partij bij de finale en mocht in Berlijn zelfs samen met UEFA-president Aleksander Ceferin de beker overhandigen aan Morata.

Na een bezoek aan premier Pedro Sánchez reden de spelers in een open bus door Madrid richting de Plaza de Cibeles. Daar werd de officiële huldiging gehouden. Onderweg stond het rijen dik met fans die zwaaiden naar de spelers die Spanje voor de vierde keer de Europese titel bezorgden.

Een uitzinnige menigte wacht de spelers van Spanje op in Madrid. © AP

Grapjas Morata

Ook bij de Cibeles stonden duizenden landgenoten te wachten op de EK-helden. Morata pakte daar de hoofdrol door een voor een zijn ploeggenoten naar voren te roepen en ondertussen sneerde hij ook nog even naar de Engelsen door 'Gibraltar is Spaans' te scanderen. Gibraltar grenst aan Spanje, maar valt onder het Verenigd Koninkrijk. De Spanjaarden vinden echter dat het onderdeel is van hun land.

Ook had Morata nog een opmerking voor ploeggenoot Lamine Yamal, de 17-jarige sensatie van het EK: "Kort hiervoor zorgde je voor chaos in het klaslokaal en nu doe je dat op het veld." Hij feliciteerde de jonge aanvaller ook nog, maar niet met de EK-winst: "Nog gefeliciteerd met je diploma." Yamal had tijdens het EK namelijk nog zijn boeken mee om te leren voor de eindexamens.