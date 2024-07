Argentijnse voetballer maakt zich compleet belachelijk en stort ter aarde na klein tikje op Copa América

Een sterk staaltje aanstellerij van de Argentijnse voetballer Rodrigo De Paul. Tijdens de halve finale in de Copa América schreeuwde hij het plots uit. Niet omdat de middenvelder een enorme schop kreeg, maar omdat een Canadese tegenstander de bal tegen zijn rug tikte.

Dat de gemiddelde Argentijn wel aardig kan overdrijven, dat weten we nog van de kwartfinale van het afgelopen WK in Qatar. Anderhalf jaar later is dat zo te zien niet veel minder te worden. In de gewonnen wedstrijd tegen Canada lag De Paul na een heel licht tikje weer eens op de grond. De Canadees Ismaël Koné was wel klaar met het theatrale gedrag van De Paul en besloot de bal (vrij onnodig) nog even tegen zijn rug te tikken.

Lionel Messi scoort eindelijk tijdens Copa América en helpt Argentinië aan nieuwe clash Hij kwam tijdens de Copa América maar niet los, maar nu heeft Lionel Messi eindelijk zijn goal te pakken. De superster van Argentinië zorgde voor de beslissende 2-0 in de halve finale tegen Canada. Argentinië staat daardoor dus in de finale van het toernooi in de Verenigde Staten.

Blijkbaar deed dat enorm veel pijn, want nadat kort nadat De Paul realiseerde dat hij geraakt was schreeuwde hij het uit van de pijn. Koné werd omsingeld door verhitte Argentijnen en uiteindelijk bestraft met een gele kaart door de scheidsrechter. De Paul, speler van Atlético Madrid, kon uiteraard gewoon verder en maakte de wedstrijd vol.

Ismael Kone makes his feelings of the Rodrigo De Paul dive show known.#CANMNT



pic.twitter.com/duZ011m3Yq — Coolbet Canada 🇨🇦 (@CoolbetCanada) July 10, 2024

De kritiek op het gedrag van De Paul is niet mals. Op X noemt iemand de Argentijn 'een schande voor de sport', een ander vindt dat de middenvelder een Oscar verdient.

Finale Copa América

De Paul liet zich voetballend ook nog gelden. Hij stond aan de basis van de 1-0 van Julian Alvárez. Vroeg in de tweede helft besliste Lionel Messi het duel, waardoor titelverdediger Argentinië weer een finale speelt. De regerend wereldkampioen neemt het in de nacht van zondag op maandag op tegen de winnaar van Colombia - Uruguay. De finale wordt gespeeld in Miami, waar Messi natuurlijk in clubverband ook zijn wedstrijden voor Inter Miami speelt.