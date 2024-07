Lionel Messi scoort eindelijk tijdens Copa América en helpt Argentinië aan nieuwe clash

Hij kwam tijdens de Copa América maar niet los, maar nu heeft Lionel Messi eindelijk zijn goal te pakken. De superster van Argentinië zorgde voor de beslissende 2-0 in de halve finale tegen Canada. Argentinië staat daardoor dus in de finale van het toernooi in de Verenigde Staten.

In de tweede helft veranderde Messi een schot van Enzo Fernandez van richting, waardoor hij de 2-0 op zijn naam kreeg. De strijd tegen Canada was vervolgens beslist nadat in de eerste helft Julian Álvarez al de score had geopend. De oud-Ajacieden Nicolas Tagliafico en Lisandro Martínez begonnen vanaf de aftrap. Ajax-keeper Geronimo Rulli speelde niet.

De goal is een opsteker voor Messi, die dit toernooi nog niet veel indruk maakte. Hij scoorde nog niet en miste zelfs in de penaltyserie tegen Ecuador in de kwartfinale. Net als op het WK van Qatar tegen het Nederlands elftal redde doelman Emiliano Martinez uiteindelijk de meubelen voor de Argentijnen.

De finale van de Copa América wordt in de nacht van zondag op maandag in Miami gespeeld, waar Messi ook voetbalt voor Inter Miami. De tegenstander in de eindstrijd wordt of Colombia, of Uruguay. Hoewel de Europeanen vooral bezig zijn met de ontknoping van het EK voetbal hebben ze wel duidelijk een voorkeur. Dat komt door een opvallende fan van Colombia.