Arne Slot over vormdip van Santiago Giménez: 'Ik verwacht geen goal, maar wel dat hij keihard werkt'

Arne Slot ging dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met AZ in op de dip die Santiago Giménez momenteel heeft. De trainer blijft coulant voor de goaltjesdief van Feyenoord, die toch wel weer eens moet gaan scoren.

Santiago Giménez is al een tijdje minder in vorm bij Feyenoord. Hij scoorde pas een keer in de laatste acht wedstrijden. Daarnaast miste hij een pingel tegen FC Twente en was hij uit bij AZ onzichtbaar. Toch krijgt hij vooralsnog de voorkeur boven Ayase Ueda. "Gimenez was aan de bal erg slecht, net als de rest van het team trouwens. Hij heeft de wedstrijden ervoor de kansen gehad, maar daarin scoorde hij niet."

Ayase Ueda

Het moet beter bij Giménez, zeker nu Ueda terug is van de Azië Cup, waar hij goed speelde bij Japan. "Het wordt óók voor hem (Gimenez, red.) zaak wel weer beter te spelen dan dat hij deed, maar dat geldt voor het hele team. Ik verwacht geen goal, maar wel dat hij gewoon keihard werkt."

Spel Feyenoord

Het spel was zondag niet 'des-Feyenoords'. Slot gaf eerder al aan dat hij daar absoluut niet tevreden over was. Zo denkt hij er dinsdag nog steeds over. "Mensen die mij kennen weten dat ik nooit helemaal tevreden ben. over het spel van zondag aan de bal was ik absoluut niet tevreden, de spelers ook niet trouwens. Maar ik was wel blij met de overwinning, want normaal als het stroef gaat aan de bal hebben we het ook verdedigend moeilijk."

De druk op zijn spelers is hoog. Slot vindt dat mindere wedstrijden er dan ook bij horen. Maar kwaliteit leveren hoort er altijd bij. Het liefst altijd pieken, met zo min mogelijk dalen. "Als je kijkt naar de selectie van Feyenoord is er geen sprake van pieken. Het is constant door pieken, dat gaat maar door. Als je even een maandje niet piekt, heeft het geen zin om een maand later wél te gaan pieken."

Spelopvatting tegen AZ

Vangelis Pavlidis doet niet mee aan de bekerwedstrijd van AZ tegen Feyenoord. Slot denkt dat zijn collega Maarten Martens de Griek, die een goaltje meer heeft gemaakt dan Gimenez (20 om 19), graag op had willen stellen. Toch vindt Slot dat AZ genoeg andere goede aanvallers heeft. Hij zal bij Feyenoord vooral een antwoord moeten vinden op waar het in de Eredivisie-wedstrijd tegen AZ mis ging. "De manier van druk zetten van AZ maakte het lastig voor ons. AZ kreeg wat meer de bal en legde de bal vaker achter de laatste lijn. Door een verandering in speelstijl werd het ons moeilijk gemaakt en daar kwamen we niet altijd lekker uit."

Twijfelgevallen

Calvin Stengs en Gernot Trauner waren een twijfelgeval na de wedstrijd in Alkmaar. Woensdag trainden de twee gewoon weer mee en zullen waarschijnlijk kunnen spelen. "Het is even afwachten hoe ze reageren op de training, maar de verwachting is dat ze kunnen spelen.