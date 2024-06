Bart Verbruggen steekt tonnen eigen geld in 'opknappertje' in Breda

Bart Verbruggen heeft een huis gekocht in Breda waar nog véél aan moet gebeuren. De keeper van het Nederlands elftal betaalde 340.000 euro voor het 'opknappertje'. Mogelijk kocht hij het huis, om het na een verbouwing met winst te verkopen.

Het huis in Breda heeft een woonoppervlak van 101 vierkante meter. De woning van Verbruggen telt vier slaapkamers en een badkamer en betaalde de woning met zijn eigen geld. Het huis heeft drie verdiepingen én ook nog een achtertuin van 66 vierkante meter.

Energiezuinig is de woning op het moment niet. Verbruggen kocht een huis met energielabel F, de één-na-laagste. Daar zal de 21-jarige goalie ongetwijfeld nog wat aan gaan doen. Foto's van de woning vind je hier.

Best save success rates in the Premier League this season (20+ apps):



◎ 75% - Alisson

◎ 71.4% - André Onana

◎ 70.5% - Jordan Pickford

◎ 69.3% - Bart Verbruggen

◎ 68.6% - Alphonse Areola pic.twitter.com/JOHn1QqCY8 — WhoScored.com (@WhoScored) May 15, 2024

Kans bij Oranje

Verbruggen werd voor de oefeninterlands tegen Canada en IJsland verkozen tot eerste keeper van Oranje. In die wedstrijden mocht hij minuten maken, waarna hij het doel van Oranje verdedigt op het EK voetbal 2024. Bondscoach Ronald Koeman verkiest hem boven Mark Flekken en Justin Bijlow.

'Dat komt door die periode': bondscoach Ronald Koeman verklaart keuze voor Bart Verbruggen Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven waarom Bart Verbruggen eerste doelman is op het EK. Woensdagochtend sijpelde het nieuws al naar buiten dat de keeper van Brighton onder de lat staat in Duitsland en op der persconferentie bevestigde Koeman dat met Verbruggen naast hem.

De jonge keeper - Verbruggen wordt de jongste basiskeeper op een EK in zestig jaar - staat normaal gesproken onder de lat bij Brighton & Hove Albion. Verbruggen is meestal basisklant bij de Engelse club, dat op het hoogste niveau uitkomt. Hij stond ook eenmaal onder de lat toen Brighton het in de groepsfase van de Europa League opnam tegen Ajax.

Brighton nam Verbruggen afgelopen zomer over van Anderlecht. De Belgische club pikte hem in 2020 over uit de jeugdopleiding van NAC Breda. Tegen IJsland zal hij zijn zevende interland spelen voor het Nederlands elftal.