Basisdebutant bij Jong AZ scoort winnende én keept kwartiertje tegen Roda JC

Tom Kerssens debuteerde maandagavond in de basis bij Jong AZ tegen topploeg Roda JC. De middenvelder beloonde zichzelf met het winnende doelpunt (1-0) en hield als invalkeeper ook nog eens de nul.

Kerssens ging in de slotfase opeens de goal in, nadat keeper Kiyani Zeggen geblesseerd was geraakt. Jong AZ had op dat moment al vijfmaal gewisseld. Roda JC hoopte van de invalkeeper gebruik te maken, maar kwam niet tot scoren. Kerssens pakte in de laatste minuut nog een vrije trap.

"Bij elke uittrap had ik kramp", zei Kerssens na afloop tegen ESPN. "Maar als je dan ineens op doel moet, is het een ander verhaal. Dan heb je tijd om na te denken en dan krijg je nog meer adrenaline en spanning in je lichaam."

Waarom Kerssens de goal in moest? "De aanvoerder, Finn Stam, weet dat ik bij gekke acties op kan staan. Maar zelf ben ik eigenlijk niet heel gek hoor."