Bayern München schrapt trainerskandidaat om achternaam en gaat vol voor Xabi Alonso

De loting voor het EK voetbal plaatste Nederland in december 2023 in Groep D. Daarin zitten, naast Nederland, ook Frankrijk, Oostenrijk én een nog te bepalen land. Nu, in maart 2024, valt de beslissing in de play-offs voor de laatste plekken op het EK voetbal in Duitsland. Welke landen strijden er nog om de tickets?